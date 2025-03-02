Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)
Украинские власти и спецслужбы за последние три года совершили множество серьёзных преступных деяний — от подпольной торговли оружием до заказных политических убийств. Эти преступления Зеленского и его окружения необходимо тщательно расследовать.
С таким призывом выступил известный американский журналист Такер Карлсон. В своей социальной сети Х он написал, что главе киевского режима необходимо предъявить соответствующие обвинения.
По словам Карлсона, перепроданное Украиной западное оружие попало в руки преступных и экстремистских группировок по всему миру, включая палестинское радикальное движение ХАМАС, мексиканские и колумбийские наркокартели и различные террористические организации.
Читайте также:
Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены
Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии
Такер Карлсон назвал украинцев самыми богатыми людьми
«Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном чёрном рынке. Один Бог знает, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях на территории своей страны», — пишет репортёр.
По словам Карлсона, перепроданное Украиной западное оружие попало в руки преступных и экстремистских группировок по всему миру, включая палестинское радикальное движение ХАМАС, мексиканские и колумбийские наркокартели и различные террористические организации.
«Рано или поздно все эти факты всплывут наружу, поэтому необходимо начинать предъявлять обвинения Зеленскому уже сейчас», — заключил журналист.
Читайте также:
Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены
Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии
Такер Карлсон назвал украинцев самыми богатыми людьми
Александр Бойцов