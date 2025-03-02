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Журналист Такер Карлсон призвал к расследованию преступлений Зеленского

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Украинские власти и спецслужбы за последние три года совершили множество серьёзных преступных деяний — от подпольной торговли оружием до заказных политических убийств. Эти преступления Зеленского и его окружения необходимо тщательно расследовать.
С таким призывом выступил известный американский журналист Такер Карлсон. В своей социальной сети Х он написал, что главе киевского режима необходимо предъявить соответствующие обвинения.

«Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном чёрном рынке. Один Бог знает, что украинцы сделали с патогенами в американских биолабораториях на территории своей страны», — пишет репортёр.

По словам Карлсона, перепроданное Украиной западное оружие попало в руки преступных и экстремистских группировок по всему миру, включая палестинское радикальное движение ХАМАС, мексиканские и колумбийские наркокартели и различные террористические организации.

«Рано или поздно все эти факты всплывут наружу, поэтому необходимо начинать предъявлять обвинения Зеленскому уже сейчас», — заключил журналист.

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#зеленский
«Чистый нацист»: Лавров назвал Зеленского предателем еврейского народа
Лавров: Зеленский превратился в «чистого нациста» и предал еврейский народ
02 марта 2025, 14:57

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Просроченный украинский президент превратился в чистого нациста, безо всяких примесей в виде человечности и гуманности. Этим он окончательно предал еврейский народ, к которому принадлежит по рождению.
Такую достаточно жёсткую характеристику лидеру киевского режима дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью медиахолдингу Красная звезда он заявил, что Зеленский за время нахождения у власти «развернулся на 180 градусов».

«Он пришёл к власти на лозунгах мира, на идеях типа "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык и общая культура" (всё это есть в Интернете). А за полгода он превратился в чистого нациста и, как верно заметил наш президент Владимир Путин, в предателя еврейского народа», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также сравнил украинского лидера с госсекретарём США Марко Рубио и помощником американского президента по национальной безопасности Майком Уолцем. По совам главы МИД РФ, они, в отличие от Зеленского, — абсолютно вменяемые люди. Именно поэтому на переговорах в Эр-Рияде делегации двух стран смогли нормально обсудить проблемы, отметил министр.

«Трамп — бизнесмен и прагматик с лозунгом "здравый смысл", поэтому с ним интересно», — заключил Сергей Лавров.

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Бадра Гунба объявлен новым президентом Абхазии
Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов в Абхазии
02 марта 2025, 13:12

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Политик Бадра Гунба набрал 54,73% голосов во втором туре выборов и стал президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан в ходе брифинга.
Предварительно, Гунба получил 54,73%. За него проголосовали 54 954 гражданина.

Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%. За него отдали голоса 41 708 человек.

По данным Маршана, в выборах приняли участие 70% граждан Республики Абхазия, а это 100 412 граждан.

Второй тур президентских выборов состоялся в минувшую субботу. На пост главы государства претендовали видный политик, одержавший победу в первом туре, Бадра Гунба и оппозиционный политик Адгур Ардзинба.

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Бастрыкин назвал страны, поставляющие в ВСУ самое смертоносное оружие
Бастрыкин: Британия, Канада и ФРГ поставляют Киеву самое смертоносное оружие
02 марта 2025, 13:06

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получают на вооружение наиболее смертоносное оружие из Великобритании, Канады и Германии. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
В разговоре с ТАСС глава ведомства сообщил, что сотрудники СК совместно с представителями министерства обороны РФ тщательно собирают и документируют все факты поставок на Украину иностранного оружия, снаряжения и военной техники.

«Наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада и ФРГ. Отличаются в этом смысле также Италия, Румыния, Эстония и некоторые другие страны», — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что именно европейские страны лидируют по поставкам в ВСУ беспилотников, которые применяются не только в военных действиях, но и для ударов по мирным жителям. Кроме того, из Европы поставляются англо-французские ракеты Storm Shadow, снаряды для танков, минометные боеприпасы, авиационные бомбы, патроны и артиллерийские снаряды, добавил глава СК РФ.

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#бастрыкин
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WP: Отказ от военной поддержки Украины может вызвать у Трампа «афганский синдром»
WP: Из-за Украины у Трампа может появиться «афганский синдром»
02 марта 2025, 09:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Отказ от продолжения оказания военной помощи Украине со стороны США приблизит поражение Киева, которое и так видится неминуемым. Поражение Украины во время президентства Дональда Трампа ляжет тёмным пятном на его репутацию.
Корреспонденты издания The Washington Post (WP) провели на эту тему опрос среди чиновников новой администрации Белого дома. В свете вышесказанного большинство из них надеются, что глава государства не прекратит помощь Киеву окончательно. По словам одного из собеседников газеты, «теперь все зависит от европейцев и их союзников».

«Поэтому я очень надеюсь, что они [в Европе] действительно проснутся», — сказал дипломат.

Он также напомнил, что на следующей неделе европейские страны будут обсуждать поддержку военной промышленности Киева.

Как ранее заявил в разговоре с WP бывший министр обороны Украины Алексей Резников, он надеется, что Трамп сохранит военную и финансовую помощь его стране, так как будет опасаться возникновения «афганского синдрома».

Дело в том, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, больше напоминавший бегство, стал пятном на репутации бывшего президента Джозефа Байдена. Сам Трамп неоднократно критиковал своего предшественника за это фиаско. Некоторые собеседники издания предположили, что крах и развал Украины во время президентства Трампа станет для него таким же «тёмным пятном», чего американский лидер постарается избежать.

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#трамп
#сша
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CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за допущенной ранее несправедливости
CNN: После ссоры с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости
02 марта 2025, 08:28

Фото: whitehouse.gov

После скандальных переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, которые перевернули все представления о дипломатии, президент США Дональд Трамп вспомнил своего российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений в его адрес.
Так слова нынешнего главы американского государства объяснил политический обозреватель CNN Закари Вульф. Он обратил внимание на высказывание Трампа о том, что ему пришлось «пройти с Путиным через тяжкие времена».

«Это отсылка к информации разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.

Напомним, расследование о якобы связях президента США с Россией проводил специально назначенный прокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы никаких доказательств сговора найдено не было.

Трамп во время перепалки объяснял главе киевского режима, что в то время, когда он находился у власти в свой первый президентский срок, Путин стал в США мишенью для кампании по тотальной дезинформации. Однако российский лидер сумел сохранить уважительные отношения с Вашингтоном.

«Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих "Россия, Россия, Россия, Россия". (...) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил вновь избранный президент США.

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