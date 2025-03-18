Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)
Американский журналист Такер Карлсон резко высказался об американских политиках, которые назвали Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».
Журналист напомнил, что одним из авторов высказываний подобного рода стал бывший сенатор Джон Маккейн, и назвал его «клоуном с низким IQ».
Он добавил, что он не хочет жить в стране, где ущемляются права спортсменов из-за славянской фамилии.
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«Бензоколонка с ядерным оружием». Серьёзно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — сказал Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.
Он добавил, что он не хочет жить в стране, где ущемляются права спортсменов из-за славянской фамилии.
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Элина Позднякова