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Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался об американских политиках, которые назвали Россию «бензоколонкой с ядерным оружием».
Журналист напомнил, что одним из авторов высказываний подобного рода стал бывший сенатор Джон Маккейн, и назвал его «клоуном с низким IQ».

«Бензоколонка с ядерным оружием». Серьёзно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть её бензоколонкой? Да вы просто идиот», — сказал Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Он добавил, что он не хочет жить в стране, где ущемляются права спортсменов из-за славянской фамилии.

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#россия
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#журналист
Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию
18 марта 2025, 09:57

Фото: istockphoto/Tzido

Вашингтон не собирается возвращать монумент статуи Свободы во Францию, как этого потребовал депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Во время брифинга ей был задан вопрос, намерен ли президент Дональд Трамп возвращать один из символов США, как этого потребовали во Франции.

«Абсолютно нет», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

Она также напомнила о заслугах американцев перед европейской страной.

«И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», — подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал вернуть «домой» статую Свободы, некогда подаренную американцам Францией.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил политик.

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ХАМАС: решение Израиля вернуться к войне означает смертный приговор заложникам
18 марта 2025, 06:51

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа означает смертный приговор заложникам. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.
«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации и вынесении им смертного приговора», — заявил представитель ХАМАС.

Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа против группировки Хамас в ночь на 18 марта. По словам Нетаньяху, решение принято из-за отказа представителей движения освободить заложников и продлить режим прекращения огня.

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Нетаньяху: Израиль начал удары по сектору Газа за отказ освободить заложников
18 марта 2025, 06:38

Фото: iStock/CatEyePerspective

По словам премьер—министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна возобновила боевые действия в секторе Газа в ночь на 18 марта за отказ палестинского движения ХАМАС освободить заложников и продлить режим прекращения огня. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», — передает текст сообщения канцелярии РИА Новости.

На данный момент израильская армия наносит удары по всем объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что теперь страна будет действовать против палестинской группировки с нарастающей военной силой. Официальное перемирие между сторонами завершилось 1 марта.

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Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ
18 марта 2025, 06:24

Фото: iStock/emarto

На встрече 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.
Стороны проведут диалог о том, как именно можно обеспечить правильное юридическое и финансовое основание для изъятия замороженных активов России. При этом ранее Financial Times сообщало о возросшем интересе иностранных инвесторов к российским облигациям. Поводом для этого стало ожидание того, что американский президент Дональд Трамп ослабит санкции в отношении РФ.

Французский лидер Эммануэль Макрон уже поручал своему правительству рассмотреть возможные последствия изъятия российских активов. Сейчас в республике находится 230 миллиардов евро, принадлежащих РФ.

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Израильский обстрел сектора Газа во вторник привел к гибели свыше 200 человек
18 марта 2025, 06:08

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Более 200 человек погибли в результате массового обстрела сектора Газа со стороны Израиля в ночь на 18 марта. Об этом власти анклава рассказали каналу Al Aqsa.
«Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 марта Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа. О решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху возобновить операцию против членов ХАМАС сообщило издание Axios.

Как оказалось, Израиль заранее предупредил США о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа. С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня.

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