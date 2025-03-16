Такер Карлсон проявил уважение к Путину

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Журналист Такер Карлсон уважает президента России Владимира Путина за патриотизм и сохранение единства страны. Об этом репортер заявил в интервью с коллегой Клейтоном Моррисом.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — произнес Карлсон в ответ на слова Клейтона о том, что противники России хотят ее дестабилизации для дальнейшего развала.
Карлсон резюмировал, что Москва располагает большим количеством ядерных вооружений, чем любая другая страна в мире.
Такер Карлсон брал интервью у Владимира Путина 8 февраля прошлого года. Премьеру показывали на потоковом сервисе журналиста, а также в соцсети X.
Ранее сообщалось, какую тему обсуждают Россия и США.
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Никита Кротов