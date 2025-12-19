Журналист сделал предложение своей девушке во время прямой линии с Путиным
Журналист «Четвёртого канала» из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке в прямом эфире во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и пригласил главу государства на будущую свадьбу.
На пресс-конферению Бажанов пришёл в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!», чем сразу привлёк внимание президента. Владимир Путин, заметив внешний вид журналиста, с улыбкой отметил, что тот выглядит так, словно готов к самой церемонии бракосочетания. После этого Бажанов пояснил, что надпись на плакате имеет личный смысл.
Журналист рассказал, что его девушка в этот момент смотрит прямую линию, и прямо с площадки обратился к ней с предложением руки и сердца. В завершение он добавил, что, раз столь важное событие произошло во время общения с президентом, они были бы рады видеть Владимира Путина среди гостей на свадьбе.
