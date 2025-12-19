Журналист сделал предложение своей девушке во время прямой линии с Путиным

19 декабря 2025, 15:38

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Журналист «Четвёртого канала» из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке в прямом эфире во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и пригласил главу государства на будущую свадьбу.