Путин поинтересовался у генсека НАТО Рютте, умеет ли он читать

19 декабря 2025, 15:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что ему иногда хочется задать вопрос генсеку НАТО Марку Рютте, умеет ли он читать. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии.





Путин отметил, что Рютте умный, системный и эффективный человек. При этом президент раскритиковал его последние заявления о том, что альянсу необходимо готовиться к войне с Россией.





«Что он несет? Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США», — сказал глава РФ.