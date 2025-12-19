Путин поинтересовался у генсека НАТО Рютте, умеет ли он читать
Президент России Владимир Путин заявил, что ему иногда хочется задать вопрос генсеку НАТО Марку Рютте, умеет ли он читать. Об этом российский лидер заявил во время прямой линии.
Путин отметил, что Рютте умный, системный и эффективный человек. При этом президент раскритиковал его последние заявления о том, что альянсу необходимо готовиться к войне с Россией.
«Что он несет? Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США», — сказал глава РФ.Путин обратил внимание на то, что Штаты — ключевой игрок и спонсор НАТО. Все деньги и технологии идут в альянс оттуда. При этом в новой стратегии безопасности США не указали Россию как потенциального врага. В это же время Рютте заявляет о подготовке к войне с РФ.