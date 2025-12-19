Путин: в России нет репрессий и уголовного преследования
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России нет репрессий и уголовного преследования по политическим мотивам. Об этом он сказал в ходе прямой линии в ответ на вопрос журналиста BBC.
По словам Путина, законодательство об иноагентах не является уникальным российским решением и имеет исторические аналоги в западных странах, где подобные нормы действуют с первой половины XX века и предусматривают гораздо более жёсткие меры ответственности. Российская модель, как отметил президент, ограничивается требованием раскрывать источники иностранного финансирования и не предполагает автоматического уголовного наказания.
«Закон об иноагентах — это не наше изобретение. Закон был принят в целом ряде западных государств в 30-е годы прошлого века, там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только заявить об источниках финансирования», — сказал российский лидер.Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для неё стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.