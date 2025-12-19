Путин: в России нет репрессий и уголовного преследования

19 декабря 2025, 15:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России нет репрессий и уголовного преследования по политическим мотивам. Об этом он сказал в ходе прямой линии в ответ на вопрос журналиста BBC.





По словам Путина, законодательство об иноагентах не является уникальным российским решением и имеет исторические аналоги в западных странах, где подобные нормы действуют с первой половины XX века и предусматривают гораздо более жёсткие меры ответственности. Российская модель, как отметил президент, ограничивается требованием раскрывать источники иностранного финансирования и не предполагает автоматического уголовного наказания.





«Закон об иноагентах — это не наше изобретение. Закон был принят в целом ряде западных государств в 30-е годы прошлого века, там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только заявить об источниках финансирования», — сказал российский лидер.