Путин высказался о вмешательстве России в выборы в США

19 декабря 2025, 15:29

Путин: Россия не вмешивалась в выборы в США

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Россия не оказывала никакого влияния на избирательный процесс в США. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.





Он отметил, что именно европейские элиты открыто вмешивались в выборы, поддерживая кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Это происходило, по его словам, совершенно очевидно и заметно.

«Вот когда-то обвиняли [президента США Дональда] Трампа в том, что Россия там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства в России не было», — сказал Путин.