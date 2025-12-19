Путин высказался о вмешательстве России в выборы в США
Россия не оказывала никакого влияния на избирательный процесс в США. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Он отметил, что именно европейские элиты открыто вмешивались в выборы, поддерживая кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Это происходило, по его словам, совершенно очевидно и заметно.
«Вот когда-то обвиняли [президента США Дональда] Трампа в том, что Россия там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства в России не было», — сказал Путин.Кроме того, он связал агрессивную риторику демократов с ожидаемыми переменами в Конгрессе США после выборов.
Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для нее стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.