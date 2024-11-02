Журналист Такер Карлсон рассказал о пережитом им нападении демона

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Журналист Такер Карлсон, бывший ведущий популярных программ на CNN и Fox News, сделал шокирующее признание. Он рассказал о нападении демона полтора года назад, который его «физически покалечил».
О своём неприятном опыте общения с нечистой силой он поведал в интервью для документального фильма «Christianities?» («Христианство?»), отрывки из которого приводит издание The Guardian. Ведущий спросил журналиста, считает ли он что присутствие зла заставляет людей задуматься о добре.
Он рассказал, что неизвестная сущность напала на него, когда он спал в своей постели вместе с женой и четырьмя собаками. Он вдруг проснулся от безотчётного чувства страха, после чего почувствовал, что не может нормально дышать, и вышел из дома на улицу. Странным показалось то, что жена и собаки, которые обычно спят очень чутко, не проснулись.
По возвращении в дом журналист увидел на своём теле странные следы. Позже в ванной комнате при свете он разглядел на плече и под мышками длинные кровоточащие царапины, похожие на следы когтей. Сам он не мог себя так поцарапать, так как спит на боку и коротко стрижёт ногти.
Он обратился за разъяснениями к своей верующей помощнице. Она рассказала, что известны случаи, когда во сне на людей нападают демоны.
Он также добавил, что с тех пор читает Библию. Журналист подчеркнул, что никого не заставляет верить в правдивость этой истории, но настаивает, что она действительно с ним произошла, в доказательство чего на его теле до сих пор остались шрамы от царапин когтей демона.
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«Со мной как раз такое и произошло. Я испытал это на себе», — ответил Карлсон.
Он рассказал, что неизвестная сущность напала на него, когда он спал в своей постели вместе с женой и четырьмя собаками. Он вдруг проснулся от безотчётного чувства страха, после чего почувствовал, что не может нормально дышать, и вышел из дома на улицу. Странным показалось то, что жена и собаки, которые обычно спят очень чутко, не проснулись.
По возвращении в дом журналист увидел на своём теле странные следы. Позже в ванной комнате при свете он разглядел на плече и под мышками длинные кровоточащие царапины, похожие на следы когтей. Сам он не мог себя так поцарапать, так как спит на боку и коротко стрижёт ногти.
Он обратился за разъяснениями к своей верующей помощнице. Она рассказала, что известны случаи, когда во сне на людей нападают демоны.
«Этот случай стал для меня преобразующим опытом», — сказал Такер Карлсон.
Он также добавил, что с тех пор читает Библию. Журналист подчеркнул, что никого не заставляет верить в правдивость этой истории, но настаивает, что она действительно с ним произошла, в доказательство чего на его теле до сих пор остались шрамы от царапин когтей демона.
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Александр Бойцов