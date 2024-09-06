Такер Карлсон рассказал о действиях США против российских СМИ

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Журналист Такер Карлсон предположил, почему администрация президента США Джо Байдена принимает меры против российских СМИ. Запись выступления Карлсона, который рассуждал на эту тему в ходе мероприятии в Калифорнии, опубликовали в социальной сети X.
Карлсон описал действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти подавляют критику в адрес администрации Байдена.
Журналист добавил, что был шокирован поведением «гротескного министерства», который в рамках преследования двух иностранцев назвало имена троих консервативных подкастеров, указав на их связи с иностранными государствами.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
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«По сути, Минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено», – высказался он.
Журналист добавил, что был шокирован поведением «гротескного министерства», который в рамках преследования двух иностранцев назвало имена троих консервативных подкастеров, указав на их связи с иностранными государствами.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.
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Александр Климов