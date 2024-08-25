Такер Карлсон высказался об аресте Дурова

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Журналист Такер Карлсон на странице X отметил, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан западной страной, партнером президента США Джо Байдена и членом НАТО.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он сошел с борта частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров не стал сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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