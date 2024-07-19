Такер Карлсон раскрыл неожиданные подробности об интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон поделился с изданием Wall Street Journal подробностями своего личного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся после интервью в начале этого года.
По словам Карлсона, после того как камеры были выключены, он и Путин имели возможность поговорить наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей. В ходе этой беседы Путин выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.
Ранее Карлсон уже заявлял, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Также интервьюер убеждён, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.
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«В личном разговоре Путин сообщил ему о своём разочаровании отсутствием общения с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. Кроме того, российский лидер заявил, что некоторые члены американской администрации, «имеющие украинские корни», препятствуют мирным усилиям», — подчеркнул Карлсон.
Ранее Карлсон уже заявлял, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Также интервьюер убеждён, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.
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Мира Полтева