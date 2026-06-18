Журналист Зарубин восхитился умением Казани проводить саммиты
Журналист ВГТРК Павел Зарубин в беседе с «Татар-информ» восхитился умением Казани организовывать масштабные события и признался в любви к чак-чаку.
Согласно мнению журналиста, столица Татарстана — великолепный город. Он подчеркнул, что Казань обладает удивительной способностью организовывать мероприятия на высшем уровне.
Журналист вспомнил, что полтора года назад в этом же городе проходил саммит БРИКС, который также был успешно организован. По словам Зарубина, Казань демонстрирует высокий уровень мастерства в проведении подобных событий.
Корреспондент ВГТРК также поделился своим опытом, рассказав, что вчера съел чак-чак. Он отметил, что обычно не увлекается сладким, но не смог устоять перед искушением и попробовал это лакомство.
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