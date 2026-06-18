В «Мелихове» стартовал марафон «Не уставайте делать добро!»
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» совместно с фондом «Подари жизнь» открыли ежегодный благотворительный марафон. Акцию приурочили ко Дню памяти писателя, финальное мероприятие состоится 18 июля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Антон Павлович при жизни много занимался благотворительностью: бесплатно лечил крестьян, боролся с холерой, отправлял книги в библиотеки, строил школы и помогал ученикам с учителями. Музей-заповедник продолжает эти традиции.
Генеральный директор музея Анастасия Журавлева отметила, что марафон с каждым годом объединяет всё больше людей, для которых благотворительность становится «потребностью души». Она подчеркнула: можно рассуждать о том, кто кому должен, а можно помочь не упустить время и поддержать поиски решений.
Все собранные средства направят на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток. Эту процедуру проводят перед пересадкой костного мозга: врачи удаляют из трансплантата клетки, способные вызвать иммунный конфликт. Благодаря этому дети легче переносят пересадку и быстрее возвращаются домой.
Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова рассказала, что для организации большая честь стать партнёром музея. По ее словам, донорская кровь для подопечных часто означает возможность продолжать лечение.
В программе марафона: просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных фонда и врачей, чтецкий онлайн-марафон с участием артистов, телеведущих и блогеров.
В 2026 году организация отмечает 20-летний юбилей. За время работы фонд оказал помощь почти 100 тысячам детей и молодых людей из разных регионов России..
Подробности о мероприятии доступны на сайте музея-заповедника «Мелихово».
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