В «Мелихове» стартовал марафон «Не уставайте делать добро!»

18 июня 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» совместно с фондом «Подари жизнь» открыли ежегодный благотворительный марафон. Акцию приурочили ко Дню памяти писателя, финальное мероприятие состоится 18 июля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.