Благоустройство двора на ул. Ленина в Наро-Фоминске вышло на финишную прямую
В Наро-Фоминске завершают благоустройство придомовой территории у дома №3 по улице Ленина. Остались последние штрихи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на подрядчика.
На территории появились новые пешеходные дорожки с бордюрами. Заасфальтировали и популярный пеший маршрут к «банному мосту», который соединяет два микрорайона города. Обустроили зоны отдыха, провели озеленение, посадив 30 кустов сирени и свежий газон. Сейчас рабочие укладывают во внутреннем дворе дома новый асфальт.
Работы проходят по муниципальной программе комплексного благоустройства дворовых территорий. В этом году в Наро-Фоминске благоустройство уже проведено во дворе домов №27, 27А, 29, 33, 33А на улице Ленина. Стартовали работы во дворах домов №1 и 3 на улице Полубоярова. В планах – двор дома № 20 по Латышской улице.
Читайте также: