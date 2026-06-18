Благоустройство двора на ул. Ленина в Наро-Фоминске вышло на финишную прямую

18 июня 2026, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминске завершают благоустройство придомовой территории у дома №3 по улице Ленина. Остались последние штрихи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на подрядчика.