Писатель Быков* обжаловал в суде штраф за отсутствие плашки иноагента

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Писатель Дмитрий Быков* обжаловал очередной штраф, который ему присудили за неуказание статуса иностранного агента при публикации информации в интернете, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
По информации СМИ, штраф в отношении Быкова* был присуждён, когда писатель опубликовал пост в Telegram-канале, не указав, что информация распространена иностранным агентом. За это Быкову* назначили штраф размером в 40 тысяч рублей.
После этого представитель Быкова* обратился в суд с жалобой следующего содержания «с учетом объективной стороны правонарушения и личности просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью».
Ранее Быков*, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Стояновым, заявил, что готов отправлять деньги на помощь Вооружённым силам Украины.
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*признан иностранным агентом на территории РФ
После этого представитель Быкова* обратился в суд с жалобой следующего содержания «с учетом объективной стороны правонарушения и личности просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью».
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*признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева