В Подмосковье выпускникам подготовили щедрый подарок за успешное прохождение ЕГЭ
В Подмосковье школьникам, сдавшим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов по двум и более предметам, выплатят денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Основной период сдачи экзамена стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Сейчас наступает активный период подготовки учащихся к итоговой аттестации. По словам Брынцалова, регион предусмотрел серьезные стимулы для самых трудолюбивых и одаренных выпускников.
Дополнительно поощрят и педагогов. Учителя, подготовившие двух и более выпускников с максимальными результатами, получат единовременную выплату 150 тысяч рублей, добавил депутат.
Ранее Рособрнадзор внес коррективы в организацию ЕГЭ. Выпускников не станут досматривать на входе и обыскивать их вещи.
Читайте также: