В Подмосковье выпускникам подготовили щедрый подарок за успешное прохождение ЕГЭ

13 мая 2026, 04:37

Выпускникам Подмосковья выплатят 100 тысяч рублей за успешное прохождение ЕГЭ

В Подмосковье школьникам, сдавшим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов по двум и более предметам, выплатят денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.