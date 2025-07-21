21 июля 2025, 12:27

«ВХ»: Сенатор Грэм* имеет различные источники финансирования

Фото: iStock/Galeanu Mihai

У американского сенатора Линдси Грэма* есть множество различных источников финансирования. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Военную хронику».





Так, согласно данным издания, с 2019 по 2024 год крупнейшим спонсором Грэма* являлась компания Boeing Co., которая пожертвовала ему порядка 55 тысяч долларов.





«Как законодатель, тесно связанный с вопросами национальной безопасности, Грэм* получал деньги, например, от Lockheed Martin и Northrop Grumman — крупных оборонных компаний США и главных выгодоприобретателей любой войны, где участвует Америка», — передает RT.