Раскрыты источники финансирования американского сенатора Грэма*
«ВХ»: Сенатор Грэм* имеет различные источники финансирования
У американского сенатора Линдси Грэма* есть множество различных источников финансирования. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Военную хронику».
Так, согласно данным издания, с 2019 по 2024 год крупнейшим спонсором Грэма* являлась компания Boeing Co., которая пожертвовала ему порядка 55 тысяч долларов.
«Как законодатель, тесно связанный с вопросами национальной безопасности, Грэм* получал деньги, например, от Lockheed Martin и Northrop Grumman — крупных оборонных компаний США и главных выгодоприобретателей любой войны, где участвует Америка», — передает RT.
Кроме того, Грэм* получил 50 тысяч долларов от Пентагона. Он также был одним из лидеров по количеству пожертвований от оборонного и аэрокосмического секторов, и в 2015—2016 годах получил примерно 760 тысяч долларов от оборонных корпораций за то, что поддержал увеличение трат в обход основного бюджета.
Отмечается, что взаимосвязь Грэма* с американским ВПК является целой инфраструктурой политического и финансового обменов.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.