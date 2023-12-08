Журналистка Мария Гессен объявлена в розыск

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего руководителя русской службы «Радио Свобода», активистку ЛГБТ*-движения Марию Гессен. Журналистка разыскивается по уголовной статье.
Мария Гессен дважды состояла в браке, оба раза, естественно (для неё), с женщинами. Воспитывает (?) троих детей — двоих родных и одного приёмного. Редактировала журнал Snob, сотрудничала с изданием московской еврейской общины «Лехаим».
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Александр Бойцов