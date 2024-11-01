Журналистка «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении после слов о Курской области

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Журналистка Юлия Витязева, работающая в программе «Соловьев Live» Владимира Соловьёва, прокомментировала слухи о своём увольнении с канала после слов о Курской области. Её слова приводит RTVI.
Напомним, что журналистка в своём Telegram-канале опубликовала пост, в котором заявила, что продвижение ВСУ в Курской области стало частью хитрого плана России. После того, как эта запись вызвала ажиотаж в обществе, она удалила её.
На пост первым обратил внимание утром 1 ноября военблогер Юрий Подоляка. Именно он и заявил об увольнении журналистки-«провокаторши».
По словам Витязевой, ей не сообщали об увольнении с канала Соловьёва.
Также она добавила, что никого не дискредитировала своими словами. То, что она написала, продолжила Витязева, говорил сам президент России Владимир Путин. В частности, она сослалась на его слова о том, что курская авантюра Владимира Зеленского пошла не по тому сценарию, как планировалось, и что Россия не сделала то, что от неё ожидали.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
На пост первым обратил внимание утром 1 ноября военблогер Юрий Подоляка. Именно он и заявил об увольнении журналистки-«провокаторши».
По словам Витязевой, ей не сообщали об увольнении с канала Соловьёва.
Также она добавила, что никого не дискредитировала своими словами. То, что она написала, продолжила Витязева, говорил сам президент России Владимир Путин. В частности, она сослалась на его слова о том, что курская авантюра Владимира Зеленского пошла не по тому сценарию, как планировалось, и что Россия не сделала то, что от неё ожидали.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова