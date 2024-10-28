Скандал с депутатом КПРФ и ссора с олигархом: за что на самом деле сразу двум российским губернаторам грозит отставка

Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)
К концу 2024 года ожидается отставка сразу двух губернаторов российских регионов. В числе возможных кандидатов на увольнение — губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Республики Коми Владимир Уйба. О том, что известно о губернаторах, которым грозит уход, расскажет «Радио 1».
Причины отставки Голубева
Решение об отставках губернаторов находится в компетенции президента РФ Владимира Путина. Возможный уход Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области связан с его длительным пребыванием на этой должности. Он был назначен на пост еще в 2010 году. В 2015 и 2020 годах он был переизбран на прямых выборах. Срок его полномочий истекает в 2025 году.
Причины отставки Уйбе
По информации «Ведомостей», к руководителю Республики Коми Владимиру Уйбе в администрации президента относятся с недовольством. Это связано с его участием в конфликтах на территории региона. Ситуация в республике остается напряженной с момента ареста бывшего губернатора Вячеслава Гайзера в 2015 году.
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что Уйба унаследовал сложную ситуацию от своего предшественника Сергея Гапликова, который распустил местную элиту. Экономика Республики Коми, по его словам, сильно зависит от нескольких крупных корпораций. Политолог Владимир Слатинов добавляет, что Уйба, обладая опытом в здравоохранении и руководстве ФМБА, не смог наладить эффективное взаимодействие с населением и местными элитами.
Биография Василия Голубева
Василий Голубев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Василий Голубев родился 30 января 1957 года в семье шахтеров в станице Ермаковская. В 13 лет он впервые посетил крупный город — Ростов-на-Дону, куда его отец привез на футбольный матч. Неудача с поступлением в Харьковский институт после школы заставила Василия устроиться слесарем на шахту «Шолоховская». Однако через год он успешно сдал экзамены и поступил в Московский университет управления.
В 1997 году Голубев завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ. После окончания университета в 1980 году Голубев устроился работать старшим инженером на Видновское автотранспортное предприятие. В 1983 году он полностью переключился на партийную работу. В 1990 году его избрали председателем Видновского городского Совета народных депутатов. В ноябре 1991 года Василий стал руководителем Ленинского района Московской области, а в 1996 году выиграл выборы на пост главы района.
В 1999 году Голубев занял должность вице-губернатора Московской области. В апреле 2000 года он был назначен первым вице-премьером правительства Московской области. В декабре 2003 года Голубев вновь возглавил Ленинский район, где работал до 2010 года. В том же году его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия» на пост губернатора Ростовской области.
Голубев женат и имеет троих детей.
Биография главы Коми Уйбы
Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске. Он получил образование в Свердловском государственном медицинском институте, где в 1982 году защитил диплом по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». В 2005 году Уйба прошёл дополнительное обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
Свою карьеру Владимир начал в 1982 году в качестве врача-терапевта на одном из предприятий Свердловска. С 1984 по 1989 год он работал главным врачом профилактория Белоярской АЭС в Заречном Свердловской области. С 1989 по 1999 год Уйба возглавлял медико-санитарную часть №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР.
В период с 2002 по 2003 год Уйба возглавлял компанию «ВИРУ» в Заречном, после чего вернулся на пост заместителя руководителя. В январе 2020 года Уйба был назначен заместителем министра здравоохранения РФ. Спустя несколько месяцев, 2 апреля, президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, а 13 сентября того же года он был избран на эту должность с поддержкой 73,18% избирателей.
Уйба женат и воспитывает пятерых детей.
Скандалы Уйбы
Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
В мае 2022 года Владимир Уйба назвал депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова «новым фашистом». В ответ Михайлов подал в суд иск о защите своей чести и достоинства. Скандал разгорелся после того, как Уйба отправил аудиосообщение одному из жителей Республики Коми. Губернатор заявил: «Поздравляю вас с Великим праздником нашей Победы, победой над фашистами и над такими новыми фашистами, которым является господин Михайлов. Всем им осиновый кол, на их могилах. Слава богу, что наши деды в свое время разгромили фашистов. Сейчас разгромим и мы неофашистов».
В 2023 году Уйба вновь угодил в скандал. В интернете появилось видео, на котором запечатлена встреча с Уйбой, предположительно снятая сотрудником полиции. Инцидент произошёл в центре Сыктывкара, когда местные жители пожаловались на неправильно припаркованные автомобили.
В ходе короткого диалога с полицейским Владимир Уйба заявил: «Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда, вот с проблесковыми, и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции. Вот встать и стоять! Пока я не уеду».
Полицейский ответил, что доложит о происшествии в дежурную часть. Видеозапись обрывается на этом моменте, и дальнейшее развитие событий остаётся неизвестным.
Ссора с крупным олигархом
На днях стало известно, что Владимир Уйба может столкнуться с риском утраты важного источника доходов для региона. Главный акционер компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял решение о закрытии регионального офиса нефтегазовой компании. По информации, поступившей из политических кругов, причиной этого шага стало недовольство Алекперова, который, посетив Коми, более часа ждал встречи с Уйбой, но она так и не состоялась.
Тем не менее, представители правительства Коми уверяют, что республика и «Лукойл» продолжают сотрудничество в рамках развития региона без каких-либо конфликтов. Утверждается, что производственная деятельность не прекращается и в следующем году ожидается увеличение поступлений от «Лукойла».
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