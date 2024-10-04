Forbes: В офисе Зеленского обсуждают увольнение Сырского, Буданова* и Умерова

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В офисе украинского президента обсуждаются отставки высших военных и государственных чинов страны. Речь идёт о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, руководителе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилле Буданове* и министре обороны Рустеме Умерове.
Об этом со ссылкой на источники в Киеве рассказывает издание «Forbes-Украина». В публикации указано, что главу ГУР Украины Буданова* из-за конфликта с Зеленским могут уже в ближайшее время заменить на руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.
Отставка Сырского в офисе президента обсуждалась ещё летом. Однако затем от этой идеи решили временно отказаться из-за операции украинских войск в Курской области.
Что касается Умерова, то в офисе Зеленского аргументируют его увольнение тем, что новый глава Минобороны так и не сумел навести порядок в закупках и искоренить коррупцию. На его должность может прийти его первый заместитель Иван Гаврилюк, считают авторы материала.
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* Признан террористом и экстремистом в РФ
Отставка Сырского в офисе президента обсуждалась ещё летом. Однако затем от этой идеи решили временно отказаться из-за операции украинских войск в Курской области.
Что касается Умерова, то в офисе Зеленского аргументируют его увольнение тем, что новый глава Минобороны так и не сумел навести порядок в закупках и искоренить коррупцию. На его должность может прийти его первый заместитель Иван Гаврилюк, считают авторы материала.
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* Признан террористом и экстремистом в РФ
Александр Бойцов