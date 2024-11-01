В ВСУ требуют уволить Сырского

Владимиру Зеленскому стоит отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Так считает бывший капитан украинской армии с псевдонимом Арти Грин.
«Все в руках верховного главнокомандующего, нужна политическая воля. Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
По его словам, если Сырского не снять с должности, то ВСУ и дальше продолжат отступать и нести массовые человеческие потери.
Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая писала, что Сырский переводит авиатехников в пехотинцы, чтобы летчики сами готовили себе самолеты. Безуглая добавила, что в Генштабе украинских войск решили перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотинцы.
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Элина Позднякова