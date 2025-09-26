Журналистку Божену Рынску оштрафовали за унижение русских

26 сентября 2025, 07:24

РИА Новости: суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за унижение русских

Божена Рынска (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналист и блогер Божена Рынска (Малашенко) выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за унижение русских. Такое решение принял суд в Москве, сообщает РИА Новости.