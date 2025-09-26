Журналистку Божену Рынску оштрафовали за унижение русских
Журналист и блогер Божена Рынска (Малашенко) выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за унижение русских. Такое решение принял суд в Москве, сообщает РИА Новости.
Как говорится в материале, Рынска в интервью, впоследствии выложенном в Сети, позволяет себе высказывания, которые направлены на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.
В настоящее время журналистка проживает в Юрмале в Латвии. Она имеет гражданство России и Израиля. 15 сентября столичный суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП.
В мае RT сообщало, что МВД РФ обнаружило в высказываниях Рынски нарушение статьи 282 УК: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
В марте на блогера написал заявление глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил прокуратуру проверить журналистку на иностранное финансирование.
Также отмечалось, что Рынска занималась «русофобской деятельностью», в том числе называла россиян животными.
Читайте также: