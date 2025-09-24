Сбежавший из суда экс-чиновник Росреестра умер в консульстве Армении
Экс-чиновник Росреестра Борис Авакян, который сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, умер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что гражданин Армении Авакян нашел убежище в здании консульства своей страны на Большом проспекте Васильевского острова. Правоохранительные органы не могли попасть в ведомство, так как оно обладает статусом экстерриториальности.
Согласно информации издания, Авакян скончался в здании консульства Армении. Мужчину нашли в уборной без сознания. Приехавшие медики констатировали смерть экс-чиновника Росреестра.
До этого сообщалось, что бывший петербургский чиновник Борис Авакян сбежал прямо во время суда, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
