Муж блогерши Рады Русских избежал суда по делу о домогательствах к школьнице

24 сентября 2025, 17:37

Суд Петербурга прекратил дело массажиста, обвиняемого в домогательствах

Фото: Istock/yanik88

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении массажиста Зейнулабдина. Его обвиняли в принуждении к действиям сексуального характера 16-летней студентки во время сеанса в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.