Муж блогерши Рады Русских избежал суда по делу о домогательствах к школьнице
Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении массажиста Зейнулабдина. Его обвиняли в принуждении к действиям сексуального характера 16-летней студентки во время сеанса в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Основанием для прекращения дела стало примирение сторон. Представитель потерпевшей заявил, что молодой человек полностью возместил ущерб и претензий к нему нет. Государственный обвинитель выступал против такого решения, но суд его удовлетворил.
Как выяснилось, Зейнулабдин состоит в браке с блогершей Радой Русских. Это подтверждают их совместные фото и видео в социальных сетях. После ареста массажиста в аккаунтах Русских появился пост о его исчезновении и требовании 25 миллионов рублей, но позже текст удалили. Сама пара не ответила на запросы журналистов.
