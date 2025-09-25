Миллиардеру Шепелю смягчили приговор за массовое ДТП на Рублевском шоссе

25 сентября 2025, 13:19

Суд смягчил приговор Шепелю на полгода за массовое ДТП на Рублевском шоссе

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Москве смягчили приговор за массовое ДТП в феврале 2022 года миллиардеру Алексею Шепелю.





Как пишет «Вечерняя Москва», фигуранту дали три года колонии-поселения.





«Только что вышли из суда. Приговор: три года колонии-поселения», — рассказала мать погибшей в аварии девушки Анна 24 сентября.