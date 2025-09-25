Миллиардеру Шепелю смягчили приговор за массовое ДТП на Рублевском шоссе
В Москве смягчили приговор за массовое ДТП в феврале 2022 года миллиардеру Алексею Шепелю.
Как пишет «Вечерняя Москва», фигуранту дали три года колонии-поселения.
«Только что вышли из суда. Приговор: три года колонии-поселения», — рассказала мать погибшей в аварии девушки Анна 24 сентября.
Она добавила, что подсудимый хотел пойти на мировую и предлагал 80 млн рублей, чтобы закрыть уголовное дело.
Ранее Дорогомиловский суд столицы назначил Шепелю 3,5 года в колонии‑поселении. По делу установили, что трагедия случилась после того, как бизнесмену стало плохо за рулём.