Миллиардеру Шепелю смягчили приговор за массовое ДТП на Рублевском шоссе

В Москве смягчили приговор за массовое ДТП в феврале 2022 года миллиардеру Алексею Шепелю.



Как пишет «Вечерняя Москва», фигуранту дали три года колонии-поселения.

«Только что вышли из суда. Приговор: три года колонии-поселения», — рассказала мать погибшей в аварии девушки Анна 24 сентября.

Она добавила, что подсудимый хотел пойти на мировую и предлагал 80 млн рублей, чтобы закрыть уголовное дело.

Ранее Дорогомиловский суд столицы назначил Шепелю 3,5 года в колонии‑поселении. По делу установили, что трагедия случилась после того, как бизнесмену стало плохо за рулём.
