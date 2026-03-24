Журналистку «Дождя»* осудили за фейки о ВС РФ

24 марта 2026, 15:06

Журналистку «Дождя»* Кичигину** заочно приговорили к 10 годам за фейки о ВС РФ

Суд в Москве заочно вынес приговор журналистке «Дождя»* Валерии Кичигиной** за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.