Журналистку «Дождя»* осудили за фейки о ВС РФ

Журналистку «Дождя»* Кичигину** заочно приговорили к 10 годам за фейки о ВС РФ
Суд в Москве заочно вынес приговор журналистке «Дождя»* Валерии Кичигиной** за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
Кичигину** приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также на пять лет запретили администрировать сайты в интернете.
В материалах дела говорится, что весной 2022 года Кичигина** разместила в соцсетях публикацию с заведомо ложными сведениями о действиях армии России, сопроводив ее своими комментариями.
В настоящее время журналистка находится в международном розыске, она заочно арестована.
