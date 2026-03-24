Выяснились подробности о гулявшей по Екатеринбургу голышом россиянке
Жительница Екатеринбурга, которая, по словам очевидцев, неоднократно появлялась на улице без одежды и вызывала недовольство соседей, оказалась 30-летней женщиной с психическим заболеванием. Об этом сообщает портал E1.ru.
Как уточняет издание, женщина развелась и воспитывает ребенка. По словам знакомых, ее состояние со временем ухудшается, однако госпитализация не проводится.
Собеседники портала утверждают, что странности в ее поведении наблюдаются уже несколько лет. В частности, они рассказали, что ранее женщина проявляла агрессию в отношении бывшего мужа — мужчина обращался в полицию и фиксировал побои, но, как утверждается, это не привело к последствиям. Одна из знакомых считает, что девушка может представлять опасность прежде всего для самой себя.
О случившемся стало известно накануне. Соседи рассказали, что женщина почти ежедневно выходит на улицу обнаженной. По их словам, она живет вместе с матерью, которая много работает и, как утверждается, не обращается за помощью к специалистам.
