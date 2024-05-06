Один из троих офицеров-миллиардеров ФСБ просит суд снять с него обвинения

Фото: istockphoto/Zolnierek
На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде бывший офицер ФСБ Дмитрий Фролов попросил закрыть в отношении него уголовное дело.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Ранее у Фролова и его двоих сослуживцев при обысках нашли 12 миллиардов рублей. На заседании защита Фролова подала ходатайство о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности. Сам Фролов не признает вину и отрицает причинение ущерба.
Речь идет об эпизоде с хищением доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг». Такое же обвинение ранее суд снял с другого фигуранта дела — экс-майора ФСБ Андрея Васильева. Третий их коллега — Кирилл Черкалин был осужден за взятки в 2021 году, но уже вышел на свободу условно-досрочно.
Кроме этого, Фролова обвиняют еще и в коррупции. По данным следствия, он оказывал покровительство банку «Кредитимпэкс», за что получал от него вознаграждения. По версии следствия, офицер ФСБ за шесть лет незаконно приобрёл 87 миллионов рублей.
Читайте также:
Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым
Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*
* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
Речь идет об эпизоде с хищением доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг». Такое же обвинение ранее суд снял с другого фигуранта дела — экс-майора ФСБ Андрея Васильева. Третий их коллега — Кирилл Черкалин был осужден за взятки в 2021 году, но уже вышел на свободу условно-досрочно.
Кроме этого, Фролова обвиняют еще и в коррупции. По данным следствия, он оказывал покровительство банку «Кредитимпэкс», за что получал от него вознаграждения. По версии следствия, офицер ФСБ за шесть лет незаконно приобрёл 87 миллионов рублей.
Читайте также:
Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым
Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*
* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
Алёна Самарева