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Один из троих офицеров-миллиардеров ФСБ просит суд снять с него обвинения

«Ъ»: экс-офицер ФСБ Фролов попросил закрыть дело о мошенничестве на 130 млн руб
06 мая 2024, 08:02
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде бывший офицер ФСБ Дмитрий Фролов попросил закрыть в отношении него уголовное дело.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Ранее у Фролова и его двоих сослуживцев при обысках нашли 12 миллиардов рублей. На заседании защита Фролова подала ходатайство о прекращении уголовного дела из-за истечения срока давности. Сам Фролов не признает вину и отрицает причинение ущерба.

Речь идет об эпизоде с хищением доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг». Такое же обвинение ранее суд снял с другого фигуранта дела — экс-майора ФСБ Андрея Васильева. Третий их коллега — Кирилл Черкалин был осужден за взятки в 2021 году, но уже вышел на свободу условно-досрочно.



Кроме этого, Фролова обвиняют еще и в коррупции. По данным следствия, он оказывал покровительство банку «Кредитимпэкс», за что получал от него вознаграждения. По версии следствия, офицер ФСБ за шесть лет незаконно приобрёл 87 миллионов рублей.

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#суд
#фсб
#москва
Конфликт со стрельбой произошел в Калуге
Прокуратура: два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Калуге
06 мая 2024, 00:34

Фото: iStock/nixki

Два человека получили ранения в результате перестрелки в Калуге, сообщается в Telegram-канале Калужской областной прокуратуры.
Пострадавшие не получили серьезных травм. Прокуратура города Калуги занялась подтверждением фактов перестрелки. По словам прокурора, во время инцидента один из участников использовал средства самообороны.

Ранее, вечером 4 мая, на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе драки один из участников открыл огонь из травматического оружия. По данным следственных органов, в результате стрельбы никто не пострадал. Двое участников драки были доставлены в отделение полиции.

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#конфликт
#стрельба
#калужская область
#прокуратура
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В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла
05 мая 2024, 22:58

Фото: Прокуратура

В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за стекла, которое сбросил с пятого этажа девятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.
Отмечается, девочке в этот момент проходила мимо аптеки с родителями

Ребенка госпитализировали. Сейчас она находится в отделении реанимации медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что стекло было выброшено из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в воскресенье. Прокуратура проводит проверку условий жизни и воспитания мальчика, а также деятельности органов, ответственных за работу с семьей ребенка.

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#девочка
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На Солнце произошли семь мощных вспышек
05 мая 2024, 22:39

Фото: istockphoto.com/Elen11

Ученые зафиксировали семь сильных вспышек на Солнце, две из которых относятся к классу Х, передает ТАСС со ссылкой на информацию Института прикладной геофизики.
Пять из обнаруженных мощных вспышек были классифицированы как класс М. Самая слабая из них была оценена на уровне М1.3, а самая сильная достигла уровня М7.5. Кроме того, две вспышки класса X1.3 произошли в 09:01 и 14:54 по московскому времени.

Ранее, 3 мая, была зафиксирована вспышка класса X, которая вызвала магнитную бурю класса G3 на Земле, оцененную как «сильная» по шкале мониторинга. В это время в некоторых регионах европейской части России можно было наблюдать полярное сияние.

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#солнце
#космос
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Россиянина придавило насмерть собственным грузовиком
«Известия»: водителя «КамАЗа» насмерть придавило грузовиком в Петербурге
05 мая 2024, 21:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Водителя «КамАЗа» насмерть придавило его собственным грузовиком на одном из заводов в Санкт-Петербурге, пишут «Известия».
Трагедия произошла 4 мая, когда водитель разгружал щебень. В какой-то момент он вышел из салона, не поставив автомобиль на стояночный тормоз. В результате машина начала движение и насмерть задавила мужчину. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

В другом происшествии российская журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень. Она находилась в минивэне, который столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии журналистка и еще трое пассажиров погибли. Родственники ожидают результатов экспертизы.

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#трагедия
#движение
#автомобиль
#водитель
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#омск
#машина
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В ЛНР подросток подорвался на неизвестном устройстве
В ЛНР подросток подорвался, наступив на неизвестное устройство
05 мая 2024, 20:47

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В ЛНР подросток погиб, наступив на неопознанное взрывное устройство, сообщил в своем Telegram-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.
Он указал, что инцидент произошел вечером 4 мая в ПГТ Камышеваха, когда подросток и его три друга прибыли на мотоблоке к пруду в заброшенном карьере для рыбалки.

Трое друзей подростка получили ранения, двое из них были госпитализированы, а третьему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Колягин отметил, что это не первый случай подобного рода в этом районе.

По его словам, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново, что привело к множественным осколочным ранениям и госпитализации пострадавших.

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#подросток
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#инцидент
#мужчина
#лнр
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Появились подробности о задержанной в центре Москвы машины с беспилотником
05 мая 2024, 20:32

Фото: iStock/Grigorenko

В задержанной накануне в центре Москвы машине нашли БПЛА самолетного типа и четыре самодельных квадрокоптера обнаружили, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, владелец авто и его попутчики перевозили оборудование с целью дальнейшего изучения. Правоохранители остановили автомобиль, перевозивший в багажнике четыре квадрокоптера и дрон, на Садовом кольце.

Сейчас проводится проверка по факту инцидента.

Накануне писали, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.

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#проверка
#автомобиль
#дрон
#фсб
#бпла
#оборудование
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Били ребёнка электрошокером и обнесли ларёк: Цыгане мучают жителей российской станицы
Цыганский табор терроризирует жителей станицы в Краснодарском крае
05 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/Cylonphoto

Цыганский табор на протяжение долгого времени терроризирует жителей Старощербиновской станицы в Краснодарском крае, об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.
Как рассказала собеседница издания, цыганский парень по имени Аташ был выгнан из местного колледжа, после чего он жестоко напал на преподавательницу и её сына, а затем обнёс ларек, который держала семья.

Толпа цыган набросилась на ребёнка, запинала его ногами и стала пытать электрошокером. Уточняется, что мальчику чудом удалось выжить после этого нападения.

Уточняется, что банда цыган творит беспредел в станице на протяжение долго времени, не стесняясь хвастаться некими покровителями.

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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания

В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео
#краснодарский край
#нападение
#избиение
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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания
05 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Caiaimage/Paul Bradbury

В Краснодарском крае трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Ейск на очередном сеансе катания на карусели «Лавица».

У аттракциона внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. Детей, державшихся за отказавший механизм, начало бросать из стороны в сторону. В результате, две девочки и мальчик получили травмы разной степени тяжести.

Сообщается, что девочки отделались лёгкими травмами, а вот мальчика увезли в больницу с подозрениями на перелом рёбер.

Как сообщают местные жители, аттракцион ломается не в первый раз.

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#краснодарский край
#аттракцион
#дети
#травмы
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В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии
05 мая 2024, 18:07

Фото: istockphoto/TomasSereda

В Латвии легкомоторный самолёт Tecnam P2008JC совершил аварийную посадку прямо на оживлённое шоссе в Латвии. На борту находились два человека.
Самолёт, вылетевший из Риги, приземлился посреди Таллинского шоссе в районе города Адажи. Пассажир и пилот при посадке не пострадали, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность, проявившаяся в воздухе.

Сразу после посадки самолёт задел дорожный знак, его занесло и он едва не врезался в автомобиль с людьми, который проскользнул у него буквально под крылом. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники местной транспортной прокуратуры.






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