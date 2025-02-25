Зимин* вновь оказался под угрозой проверок из-за финансирования оппозиции

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Правоохранительные органы вновь могут заняться обвиняемым в мошенничестве Борисом Зиминым*, теперь из-за финансирования оппозиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным издания, хакеры слили в Сеть личную переписку Зимина* из электронной почты, из которой следует, что предприниматель, публично отказавшийся финансировать Фонд борьбы с коррупцией**, продолжал это делать до весны прошлого года.
Кроме того, Зимин дал работу в одном из своих бизнес-проектов брату Алексея Навального*** и сообщил о своем намерении содержать российских оппозиционеров, после того, как это отказалось делать Агентство США по международному развитию (USAID). На сегодняшний день, по данным RT, бизнес Зимина* работает в убыток, а состояние уменьшается.
Зимина* в России заочно арестовали в 2023 году по уголовному делу о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму 567 млн рублей. Сам же предприниматель назвал это дело «политическим».
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Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального***
* Юрлица и организации, признанные иностранными агентами.
** «Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-Corruption Foundation International) включён в реестр иностранных агентов 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России решением Мосгорсуда от 09.06.2021.
**** Включен в список террористов и экстремистов.
Кроме того, Зимин дал работу в одном из своих бизнес-проектов брату Алексея Навального*** и сообщил о своем намерении содержать российских оппозиционеров, после того, как это отказалось делать Агентство США по международному развитию (USAID). На сегодняшний день, по данным RT, бизнес Зимина* работает в убыток, а состояние уменьшается.
Зимина* в России заочно арестовали в 2023 году по уголовному делу о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму 567 млн рублей. Сам же предприниматель назвал это дело «политическим».
Читайте также:
Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*
Стала известна настоящая причина смерти Навального****
Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального***
* Юрлица и организации, признанные иностранными агентами.
** «Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-Corruption Foundation International) включён в реестр иностранных агентов 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России решением Мосгорсуда от 09.06.2021.
**** Включен в список террористов и экстремистов.
Элина Позднякова