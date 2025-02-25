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Зимин* вновь оказался под угрозой проверок из-за финансирования оппозиции

Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы вновь могут заняться обвиняемым в мошенничестве Борисом Зиминым*, теперь из-за финансирования оппозиции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным издания, хакеры слили в Сеть личную переписку Зимина* из электронной почты, из которой следует, что предприниматель, публично отказавшийся финансировать Фонд борьбы с коррупцией**, продолжал это делать до весны прошлого года.

Кроме того, Зимин дал работу в одном из своих бизнес-проектов брату Алексея Навального*** и сообщил о своем намерении содержать российских оппозиционеров, после того, как это отказалось делать Агентство США по международному развитию (USAID). На сегодняшний день, по данным RT, бизнес Зимина* работает в убыток, а состояние уменьшается.

Зимина* в России заочно арестовали в 2023 году по уголовному делу о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму 567 млн рублей. Сам же предприниматель назвал это дело «политическим».

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* Юрлица и организации, признанные иностранными агентами.
** «Фонд борьбы с коррупцией» (Anti-Corruption Foundation International) включён в реестр иностранных агентов 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России решением Мосгорсуда от 09.06.2021.
**** Включен в список террористов и экстремистов.
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Диетолог предупредила, чем опасно переедание блинов в масленичную неделю
Диетолог Дианова: переедание блинов приведет к панкреатиту
25 февраля 2025, 11:42

Фото: iStock/Pretti

Масленичная неделя — одна из любимых у россиян. Главным блюдом на завтрак, обед и ужин становятся блины. Однако диетологи предупреждают, что при избытке они могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда здоровью.

«Вы можете съесть их как на завтрак, так на обед или на ужин. Для мужчин — три штуки, для женщин достаточно двух. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», — сказала диетолог.

По ее словам, если в масленичную неделю питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и проблемы с поджелудочной.

«Ну, делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырём и серьёзным последствиям», — предупредила эксперт.

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Диетолог назвала самый вредный вариант для начинки блинов
Диетолог Дианова: сгущенное молоко — самый вредный вариант для начинки блинов
25 февраля 2025, 10:48

Фото: iStock/Cecilia Di Dio

Масленица — один из самых ярких и весёлых праздников в России. Он всегда сопровождается шумными гуляниями, народными традициями и, конечно, блинами. Однако специалисты-диетологи утверждают, что румяные и круглые мучные изделия могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что важно обращать внимание на начинку блинов, и самым вредным вариантом считается сгущенное молоко.

«Это самый турбо-сахарный вариант. Его стоит заменить на арахисовую пасту, тыквенный урбеч, перемолотую смесь орехов или семян. Сгущенка — это пустые калории», — объяснила эксперт.

Она предложила добавить вместо «сахарной бомбы» или жирной сметаны, где слишком много насыщенных жиров, греческий йогурт с фруктами. Это сделает блюдо питательным и полезным.

«Можно взять несколько чайных ложек сметаны 10% и добавить пару ложек урбеча или пасты. Это будет белок. По такому же принципу тарелки каждый из нас может сделать блины с икрой, с рыбой, с творогом, с мясом. То есть с белковым составляющим. Можно добавить овощи к этому», — порекомендовала диетолог.

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#традиции
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Мартынов день 26 февраля: как правильно провести третий масленичный день и сохранить достаток, народные приметы
25 февраля 2025, 10:45

Фото: iStock/swkunst

В народном календаре 26 февраля отмечается Мартынов день и продолжается масленичная неделя, также известная как Сырная седмица. Православные верующие в этот день вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».


История праздника


Фото: iStock/svarshik

С 18 лет преподобный Мартиниан уединился в пустыне около Кесарии Палестинской, где провел 25 лет, погруженный в молитву и духовные подвиги, за что ему дарован был дар исцеления. Злой дух посылал ему искушения, и однажды женщина поспорила, что сможет его соблазнить. Она пришла к нему ночью, переодевшись в роскошные одежды и попросив приюта. Святой, видя непогоду, согласился. Она попыталась соблазнить его, но святой разжег огонь и стал босиком на раскаленные угли, говоря: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе диаволом?»

Женщина раскаялась и попросила показать ей путь к спасению. По его совету она отправилась в монастырь святой Павлы в Вифлееме, где провела 12 лет в строгом покаянии. Её звали Зоя.

Выздоровев, святой удалился на безлюдный остров, где питался пищей, которую приносил моряк в обмен на корзины. Однажды на остров выбросило девушку по имени Фотиния. Святой помог ей выбраться и предложил остаться с ним. После святой покинул Фотию и ушел странствовать. Умер преподобный Мартиниан в Афинах в 422 году. Фотиния провела шесть лет в уединении и скончалась. Её тело было похоронено с почестями в Кесарии Палестинской. Память Зои и Фотинии отмечается также 26 февраля.

Приметы на 17 февраля


Фото: iStock/Filip Majercik

  • Щебет синиц предвещает скорое наступление ранней весны, которая ознаменует собой приближение тёплых дней.
  • Облачный и пасмурный день — знак того, что весна будет поздней и ненастной, с частыми дождями и ветрами.
  • Если мороз наступил без снегопада, то лето будет жарким и засушливым, с малым количеством осадков.
  • Туманный круг вокруг солнца — знак того, что скоро пойдёт снег, который укроет землю белым покрывалом. А луна с красным отливом — предвестник скорых морозов.
  • Если день выдался сухим и морозным, то лето будет жарким и засушливым.

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Что нельзя делать в Мартынов день


Фото: iStock/kshay Kerlekar

1. На праздник женщинам не разрешалось заниматься шитьём и вышиванием. Тех, кто нарушит запрет, ждали проблемы со зрением, вплоть до полной его потери.

2. В Мартынов день не принято отказывать в поддержке тем, кто нуждается в помощи. Отзывчивость в этот день — залог благополучия в будущем.

3. В день памяти святого мученика Мартына следует избегать ссор и оскорблений, чтобы не допустить развития конфликта и не довести его до серьёзной размолвки.

4. Не стоит брать деньги взаймы или давать кому-то в долг, чтобы не навлечь на семью нужду и бедность.

Что можно делать 26 февраля


Фото: iStock/NataliPopova

В 2025 году с 24 февраля по 2 марта будет проходить Сырная неделя, которую в народе называют Масленицей. Эта неделя также известна как «сырная», так как в эти дни не соблюдается пост. 26 февраля — третий день Масленицы, который называется «Лакомка». Тёща приглашает зятя отведать блинов.

В этот день наши предки чтили память об ушедших и наблюдали за небесами, следуя ритуалу «окликания» звёзд или умерших. С утра в церкви зажигали свечи за упокой, посещали могилы, а вечером смотрели на звёзды, которые считались душами ушедших. Верили, что если обратиться к ним за помощью, то можно получить поддержку.

В храме можно помолиться Святому Мартиниану об укрощении блудных страстей и просить святого о защите от плотских соблазнов и искушений.

Также хорошо в этот день устроить уборку. Необходимо навести порядок как в своём доме, так и в мыслях. Важно освободиться от дурных помыслов и не думать о плохом.

В день памяти святого Мартына необходимо усердно трудиться. Тот, кто проявляет трудолюбие, будет вознаграждён и обретёт счастье.


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Омбудсмен: Москва ждёт, когда брошенную в Турции девочку разрешат забрать в РФ
24 февраля 2025, 21:01

Фото: iStock/oatawa

Россия ожидает, что Турция разрешит забрать на родину девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи молодой россиянкой после родов.
Ранее стало известно, что суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Подмосковья, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка. При этом мать девушки, находившуюся в это время на месте событий, судьи оправдали.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт.

«У девочки будет возможность и общаться, и расти рядом с родными. Сейчас главное, чтобы она попала сюда, в Россию», — пояснила Мишонова в беседе с RT.

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Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
24 февраля 2025, 20:34

Фото: iStock/shuang paul wang

В Прощеное воскресенье православные люди отмечают в последний день масленичной недели. В этот день принято отпускать все обиды. Об этом рассказал священник Николай Савченко.
Прощеное воскресенье в 2025 году выпало на 2 марта. В этот день все православные просят прощение у своих друзей и близких.

«В ответ должно прозвучать: «Бог тебя простит, прости и ты меня». В молитве "Отче наш" говорится: "Якоже и мы оставляем должником нашим"», — рассказал Савченко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, такой ответ означает, что мы просим прощения у Бога, так как сами в этот день отпускаем грехи нашим близким.

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.

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