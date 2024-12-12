Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*

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Предприниматель Андрей Матус боится за свою жизнь после интервью RT, в котором он рассказал о взаимоотношениях и схемах сооснователя ЮКОСа Леонида Невзлина* и Михаила Ходорковского*. Об этом рассказал глава отдела расследований RT Александр Раскин. По его словам, именно поэтому бизнесмен решил открыть рассказать обо всем, что знает.
«Опасался и опасается до сих пор. Именно поэтому и рассказал о том, что знает, открыто. В частности, о попытке покушения на себя и других безумных планах Невзлина, который хотел взять штурмом колонию, где сидел Навальный, устранить общественного деятеля Виталия Бородина, избить журналиста и ведущего Бориса Корчевникова», — заявил руководитель в интервью «Газете.Ru».Раскин добавил, что отдел расследований RT продолжает следить за действиями оппозиции за границей. К примеру, им удалось выяснить, что Ходорковский* и его союзники начали вкладывать значительные деньги для поддержки айтишников, активистов и других представителей протестного движения, которые бежали из России.
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