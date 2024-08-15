Стала известна настоящая причина смерти Навального*

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Алексей Навальный* умер из-за комбинированного заболевания, а не из-за оторвавшегося тромба. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что СК России прислал жене Алексея Навального* документы о его смерти. Из них следует, что она наступила от «комбинированного заболевания» с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка. Это состояние привело к гипертоническому кризу, отёку сердечной мышцы, а также мозга.
Помимо этого, в бумагах упоминаются телесные повреждения, которые Навальный* получил, когда его пытались реанимировать медики. Версию об оторвавшемся тромбе в документе опровергли.
Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.
Президент Владимир Путин охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие. Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.
Юлию Навальную** внесли в список террористов и экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Включен в список террористов и экстремистов
** Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** **Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
Помимо этого, в бумагах упоминаются телесные повреждения, которые Навальный* получил, когда его пытались реанимировать медики. Версию об оторвавшемся тромбе в документе опровергли.
Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.
Президент Владимир Путин охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие. Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.
Юлию Навальную** внесли в список террористов и экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального*
Приставы приостановили производство по взысканию долгов Алексея Навального*
RT: Дочь Навального* готовят на смену действующему руководству ФБК***
* Включен в список террористов и экстремистов
** Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** **Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
Дарья Осипова