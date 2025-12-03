«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордную сумму
Знаменитое «Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за впечатляющую сумму в 25,7 млн долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Christie’s.
Стартовая цена лота была немного ниже. Однако итоговая стоимость с учётом комиссии прибавила несколько миллионов. Личность нового владельца драгоценного изделия остаётся неизвестной.
Яйцо создали в 1913 году по заказу императора Николая II в качестве пасхального подарка для его матери — вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Автором уникального дизайна стала талантливая ювелир Альма Пиль, которая являлась дочерью одного из ведущих мастеров знаменитой фирмы Фаберже.
Корпус изделия выполнен из горного хрусталя с изысканной резьбой, имитирующей морозные узоры. Особую роскошь яйцу придают более 4000 бриллиантов огранки «роза», украшающих его поверхность.
Читайте также: