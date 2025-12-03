«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордную сумму

03 декабря 2025, 00:04

«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за $25,7 млн

Фото: аукционный дом Christie’s

Знаменитое «Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за впечатляющую сумму в 25,7 млн долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Christie’s.