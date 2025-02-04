Злой умысел или болезнь: подмосковные ветеринары объяснили, почему кошки ходят в туалет в неположенных местах

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Многие хозяева домашних кошек жалуются на то, что их питомцы ходят в туалет в неположенном месте. Такое поведение некоторые воспринимают как месть животного. Однако, по мнению ветеринаров Минсельхозпрода Московской области, такие действия могут говорить о проблемах со здоровьем или неподходящих условиях содержания.
«Изменения в мочеиспускании могут быть связаны с заболеваниями почек, особенно у кошек старшего возраста. Хроническая болезнь может привести к увеличению образования мочи, или полиурии. В результате питомец не успевает добежать до туалета и выбирает неположенное место для мочеиспускания. Если же кошка не показывает признаков заболевания, причина может заключаться в неудобствах, связанных с лотком. Неправильный выбор лотка или его расположение вызывают дискомфорт, провоцируя подобное поведение животного», – рассказали в пресс-службе министерства.Как напомнили в ведомстве, ветеринары советуют следить за здоровьем питомцев. Проконсультироваться и записаться на приём можно на сайте региональных госуслуг или по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская