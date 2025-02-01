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Зоопарки в Подмосковье: где можно посмотреть на животных в Московской области

Фото: iStock/adogslifephoto

Фото: iStock/adogslifephoto

Оригинал
Отдых в компании представителей живой природы может быть не только развлекательным, но и познавательным опытом для людей всех возрастов.
Зоопарки, террариумы и океанариумы предлагают возможность увидеть множество видов фауны, включая редкие и экзотические виды, которых вы не встретите в повседневной жизни. О том, где в Подмосковье можно прикоснуться к живой природе и познакомится поближе с ее обитателями в материале «Радио 1».

Лучшие зоопарки Подмосковья




Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Зоопарк «Горки»
В отличие от большинства зоопарков, где контакт с животными запрещен, зоопарк «Горки» предлагает уникальную возможность взаимодействия с ними. Здесь посетители могут не только наблюдать за животными, но и кормить и ухаживать за ними. Адрес зоопарка «Горки»: Московская область, Коломенский район, поселок Горки.

Зоопарк «Шадтландия»
Уютное и ухоженное место, где можно познакомиться с различными животными, такими как лисы, еноты, олени, козы, кролики и многие другие. Зоопарк ждет гостей по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Патрикеево.

Мини-зоопарк ZooЛЭНД

В мини зоопарке живут лошади, собаки, кролики, еноты, хорьки и многие другие питомцы. Пообщаться с животными можно по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 21Б

Океанариумы в Московской области


Крокус Сити Океанариум (Фото: crocus-oceanarium.ru)

Океанариум Крокус Сити
Это уникальное место, где собрано более 3000 морских существ и 100 тропических видов растений из различных уголков планеты. В Крокус Сити работает дайвинг-центр. Аквариум, в который погружаются дайверы - главный морской танк, в нем проживают скаты, несколько видов акул, черепахи, барракуды, рыба-наполеон и другие экзотические животные. Океанариум расположен по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.


Сафари-парки в Подмосковье


Сафари-парк «Изумрудный лес» (Фото: safaripark.msk.ru)

Сафари-парк «Изумрудный лес»
В этом месте вы сможете наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным. В парке на территории более 40 Га проживают более 45 видов животных. В «Изумрудном лесу» можно увидеть альпак, шотландских коров, лис, енотов, страусов, сурикатов (в летний период) белок и других животных. Также там обитают кенгуру, верблюды, лани, зубры, северные олени, бизоны и ламы. Парк расположен по адресу: Московская область, Клинский р-н, вблизи п. Нарынка.

Парк львов «Земля Прайда»
На территории более 5 Га проживают редчайшие белые и желтые львы, сервалы, верблюды и другие животные. У каждого питомца своя история, ведь в парк они попадают при разных обстоятельствах, но никто из них не был специально изъят из дикой природы. Парк расположен по адресу: Россия, Московская область, 46Н-03863.

Этнопарк «Кочевник»
Это уникальный этнографический проект на свежем воздухе, предлагающий всем желающим погрузиться в мир аутентичных жилищ, быта, традиций и культуры кочевых народов из различных стран. Здесь можно увидеть калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, осликов, оленей, барашков и овечек, коз, гусей, а также северных ездовых собак — аляскинских маламутов. Этнопарк расположен по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково.

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#лисы
#олени
#горки
Жительница Севастополя оштрафована за пропаганду отказа от деторождения
01 февраля 2025, 09:12

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения (так называемая идеология «чайлдфри»). Суд вынес своё решение накануне, 31 января. В России это первый подобный прецедент.
«Суд назначил поклоннице чайлдфри штраф 50 тысяч рублей за пропаганду привлекательности отказа от деторождения», — говорится в Telegram-канале пресс-службы МВД по городу.

Девушка не удалила пропагандирующие материалы из своих социальных сетей после того, как президент России Владимир Путин подписан закон, запрещающий идеи чайлдфри. Также на нее было заведено дело по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»).

Отмечается, что в своей социальной сети девушка публиковала посты провокационного содержания, в том числе высказывалась о привлекательности отказа от рождения детей в пользу беззаботного образа жизни. Она не удалила их после вступления в силу изменений в законодательство и теперь обязана будет выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

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С 1 февраля в России проиндексируют страховые пенсии с учетом инфляции
01 февраля 2025, 08:23

С первого февраля в России на 9,5% будут проиндексированы страховые пенсии. Их размер будет подвергнут перерасчёту в соответствие с фактическим уровнем инфляции.
Перерасчет будет сделан с начала 2025 год, а разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале, пишет ТАСС. В итоге средний размер страховой пенсии составит около 24,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление принято правительством РФ. В документе зафиксированы коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций на 2025 год.

«С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. По поручению президента РФ Владимира Путина обеспечена доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. То есть Социальным фондом пересчитаны пенсии по уровню индексации 9,5%», — пояснил глава министерства труда социальной защиты РФ Антон Котяков.

Все 39 миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты в феврале вместе с доплатой за январь согласно обычному графику доставки пенсии, с 3 по 25 число месяца.

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#инфляция
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В США впервые найден новый вид генипавируса
01 февраля 2025, 06:13

Фото: iStock/peterschreiber.media

В США был впервые найден новый вид генипавируса у землероек в штате Алабама. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Emerging Infectious Diseases.
«Анализ РНК тканей четырех пойманных северных короткохвостых землероек в штате Алабама выявил новый генипавирус, - говорится в статье. - Результаты исследования показывают наличие генипавирусных инфекций в Северной Америке» — пишут в журнале.

В статье указывается, что вирус смогли обнаружить ученые Квинслендского университета. Ему было дано название Кэмп-Хилл. Как правило, заболевания вызванные генипавирусом могут протекать как без симптомов, так и в качестве тяжелой респираторной инфекции. Также существует вероятность летального исхода.

Как прокомментировал данную находку один из авторов исследования Рис Пэрри, открытие крайне важно, так как благодаря ему можно сделать вывод, что подобные вирусы распространены на планете намного шире. В рамках дополнительных исследований нужно понять, может ли этот генипавирус передаваться человеку. Как отметили исследователи, Кэмп-Хилл похож на обнаруженный в Китае вирус Ланье.

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Жителям Подмосковья объяснили, кому доверить ключи от электрощитка в подъезде
31 января 2025, 22:49

Фото: iStock / Dmitry Alferov

Электрощиток – общедомовое имущество, и жителей нельзя ограничивать в доступе к нему. Однако существует ряд правил, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Управляющая компания или ТСЖ обязаны обеспечить сохранность ключей и доступ к электрощиткам в случае внештатных ситуаций или плановых работ. Специалисты обслуживающей организации должны иметь возможность быстро получить доступ к ним. Также УК должна разместить на доступных ресурсах информацию для жителей, в том числе о том, где собственник может получить ключ от общего электрощитка», – рассказали в Минчистоты.
В соответствии с Правилами Госстроя, расположенные на лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши всегда должны быть закрыты.

В министерстве добавили, что вопрос о хранении ключа можно решить на общем собрании собственников. Жильцы могут передать его, например, старшему по дому.

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В российском регионе начнут платить за рождение детей
В районе Татарстана будут платить по 10 тысяч рублей за рождение детей
31 января 2025, 21:23

Фото: iStock/molka

В Мамадышском районе Татарстана ввели новую выплату — 10 тысяч рублей за рождение детей. Об этом сообщает «Татар-информ». Для семей бойцов СВО, как отмечается, выплата будет вдвое больше — 20 тысяч рублей.
«Одно из главных условий получения выплаты: ребенок должен быть рожден в семье, которая проживает в Мамадышском районе, и рождение должно быть зарегистрировано отделом ЗАГС исполкома района. Средства выделяются из муниципального бюджета», — приводят в издании заявление администрации.
В материале указывается, что с начала 2025 года в муниципалитете родились 12 детей. Десять из них родились в многодетных семьях, причем в двух — это был седьмой ребенок, а в одной — пятый. Один ребенок появился на свет в семье участник СВО. Все семьи получат от 10 до 20 тысяч рублей.

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Татарстан привели в пример по благоустройству территорий
Замначальника УП РФ Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства
31 января 2025, 21:15

Фото: iStock/RAndrey

Замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства территорий. Об этом сообщает «Татар-информ». По его словам, нужно смотреть на программу по созданию комфортной городской среды более широко.
«Сейчас уже обсуждается, как расширить программу, касающуюся комфортной городской среды. Уже того, с чего вы начали, недостаточно. Рамки стали шире, например, в Татарстане на региональные средства благоустраивают территории вокруг больниц и других социальных объектов», — пояснил он.
Грачев добавил, что в этой сфере следует привлекать самих горожан и ориентироваться на их мнение при принятии основных решений. По его мнению, так можно повысить доверие населения к институтам власти, а общественные территории станут популярнее у жителей.

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#татарстан
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В Госдуме раскрыли основные приемы мошенников
Депутат Немкин: мошенники адаптируют свои методы под актуальные события
31 января 2025, 21:06

Фото: iStock/Diy1

Мошенники адаптируют свои методы под актуальные жизненные события, в том числе стараясь вызвать положительные эмоции, и тем самым втираются жертве в доверие и получают от нее необходимое. Таким образом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин прокомментировал информацию о том, что аферисты стали рассылать APK-файлы с троянцами под видом приглашений на свадьбу.
«Атака ориентирована на владельцев устройств Android, поскольку эта операционная система позволяет устанавливать приложения из неизвестных источников. Однако на самом деле жертва загружает вредоносное ПО Tria, которое может похищать данные, включая пароли, сообщения и банковскую информацию», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал о еще одной похожей мошеннической схеме. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что аферисты добавляются в друзья в соцсетях и предлагают индивидуальный план питания за символическую цену в 50 рублей. Однако вместо разового списания, по его словам, у жертвы начинают списывать куда большие суммы.
«Не менее популярным становится использование фальшивых мобильных приложений для контроля питания или физической активности. Под предлогом предоставления премиум-функций эти приложения запрашивают доступ к конфиденциальной информации: банковским данным, истории посещений медицинских учреждений, а иногда и личным файлам на устройстве», — пишет издание.
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Россияне потратили 4,7 млрд на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году
31 января 2025, 21:02

Фото: iStock/artisteer

Россияне потратили 4,7 млрд рублей на обручальные и помолвочные кольца в 2024 году, наибольший рост спроса был зафиксирован в Сочи, Саратове и Волгограде — до 91%. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков из SOKOLOV. Средний чек на такую покупку, как отмечается, составил 19 505 рублей.
«Самый высокий средний чек был зафиксирован в Калининграде — 24 668 рублей ( 35%). На втором месте Санкт-Петербург (23 331 рубль, 32%), на третьем — Ростов-на-Дону (23 329 рублей, 25%). <…> Среди обручальных колец наибольшей популярностью пользовались изделия из золота ( 4%), серебра ( 9%), красного ( 4%) и белого золота ( 8%)», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
В то же время после опроса дейтинг-сервиса Mamba стало известно, что половина россиян считает, что люди могут меняться и потому готовы вернуться к своим бывшим. Как пишут «Известия», изучившие итоги опроса, 61% опрошенных женщин заявили, что возвращаться к вторым половинкам из прошлого не стоит, а 39% — готовы вернуть партнера.
«Среди тех, кто всё-таки пытался вернуть отношения (53% мужчин и 49% женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения оказались редкостью: только 10% представителей сильного пола и 4% россиянок смогли восстановить отношения», — отмечает издание.
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В Госдуме призвали разобраться тарифами в такси
Депутат Гусев призвал отменить комиссию в такси за «детский» тариф
31 января 2025, 20:59

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в «Яндекс Такси» с призывом отменить комиссию за тариф «детский». По его словам, сервису следует установить ее на нулевом показателе.
Как отмечают «Известия», сейчас агрегатор снимает 22% с водителей за перевозку детей, а для пассажиров такие поездки часто обходятся на 50% дороже.
«Почему некоторые водители шарахаются от заказов с детьми? Потому что с детьми больше хлопот. Они могут капризничать, испачкать сиденья или их может укачать. В итоге машин такси не хватает. И выходит так, что поездки с детьми стоят дороже обычных. Надо мотивировать водителей возить пассажиров с детьми», — приводят в издании слова депутата.
В то же время в России все чаще женщины откладывают момент материнства, что влечет за собой рост числа обращений с жалобами на бесплодие. Как заявила психоаналитик Ирина Смолярчук, отложенное материниство — это осознанная позиция, так как такие женщины готовы рожать здоровых детей, но проблема в том, что поздно.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что сейчас в России женщины разделились на три категории. Первая является самой многочисленной, в нее входят те женщины, которые живут по наитию, без четких планов, и вопрос беременности они решают «на месте».
«Вторая категория — это ответственные женщины, которые планируют свою жизнь. Однако отложенное материнство часто путается у них с избеганием самого процесса. <…> Самая малочисленная категория — это адекватные мамы, которые планируя свою жизнь, включают материнство, с другой стороны — не избегают и не откладывают его», — раскрыла специалист.
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