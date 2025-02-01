Зоопарки в Подмосковье: где можно посмотреть на животных в Московской области

Фото: iStock/adogslifephoto
Отдых в компании представителей живой природы может быть не только развлекательным, но и познавательным опытом для людей всех возрастов.
Зоопарки, террариумы и океанариумы предлагают возможность увидеть множество видов фауны, включая редкие и экзотические виды, которых вы не встретите в повседневной жизни. О том, где в Подмосковье можно прикоснуться к живой природе и познакомится поближе с ее обитателями в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Evgeniya Pavlova
Зоопарк «Горки»
В отличие от большинства зоопарков, где контакт с животными запрещен, зоопарк «Горки» предлагает уникальную возможность взаимодействия с ними. Здесь посетители могут не только наблюдать за животными, но и кормить и ухаживать за ними. Адрес зоопарка «Горки»: Московская область, Коломенский район, поселок Горки.
Зоопарк «Шадтландия»
Уютное и ухоженное место, где можно познакомиться с различными животными, такими как лисы, еноты, олени, козы, кролики и многие другие. Зоопарк ждет гостей по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Патрикеево.
Мини-зоопарк ZooЛЭНД
В мини зоопарке живут лошади, собаки, кролики, еноты, хорьки и многие другие питомцы. Пообщаться с животными можно по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 21Б
Крокус Сити Океанариум (Фото: crocus-oceanarium.ru)
Океанариум Крокус Сити
Это уникальное место, где собрано более 3000 морских существ и 100 тропических видов растений из различных уголков планеты. В Крокус Сити работает дайвинг-центр. Аквариум, в который погружаются дайверы - главный морской танк, в нем проживают скаты, несколько видов акул, черепахи, барракуды, рыба-наполеон и другие экзотические животные. Океанариум расположен по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.
Сафари-парк «Изумрудный лес» (Фото: safaripark.msk.ru)
Сафари-парк «Изумрудный лес»
В этом месте вы сможете наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным. В парке на территории более 40 Га проживают более 45 видов животных. В «Изумрудном лесу» можно увидеть альпак, шотландских коров, лис, енотов, страусов, сурикатов (в летний период) белок и других животных. Также там обитают кенгуру, верблюды, лани, зубры, северные олени, бизоны и ламы. Парк расположен по адресу: Московская область, Клинский р-н, вблизи п. Нарынка.
Парк львов «Земля Прайда»
На территории более 5 Га проживают редчайшие белые и желтые львы, сервалы, верблюды и другие животные. У каждого питомца своя история, ведь в парк они попадают при разных обстоятельствах, но никто из них не был специально изъят из дикой природы. Парк расположен по адресу: Россия, Московская область, 46Н-03863.
Этнопарк «Кочевник»
Это уникальный этнографический проект на свежем воздухе, предлагающий всем желающим погрузиться в мир аутентичных жилищ, быта, традиций и культуры кочевых народов из различных стран. Здесь можно увидеть калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, осликов, оленей, барашков и овечек, коз, гусей, а также северных ездовых собак — аляскинских маламутов. Этнопарк расположен по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково.
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Лучшие зоопарки Подмосковья
Фото: iStock/Evgeniya Pavlova
Зоопарк «Горки»
В отличие от большинства зоопарков, где контакт с животными запрещен, зоопарк «Горки» предлагает уникальную возможность взаимодействия с ними. Здесь посетители могут не только наблюдать за животными, но и кормить и ухаживать за ними. Адрес зоопарка «Горки»: Московская область, Коломенский район, поселок Горки.
Зоопарк «Шадтландия»
Уютное и ухоженное место, где можно познакомиться с различными животными, такими как лисы, еноты, олени, козы, кролики и многие другие. Зоопарк ждет гостей по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Патрикеево.
Мини-зоопарк ZooЛЭНД
В мини зоопарке живут лошади, собаки, кролики, еноты, хорьки и многие другие питомцы. Пообщаться с животными можно по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 21Б
Океанариумы в Московской области
Крокус Сити Океанариум (Фото: crocus-oceanarium.ru)
Океанариум Крокус Сити
Это уникальное место, где собрано более 3000 морских существ и 100 тропических видов растений из различных уголков планеты. В Крокус Сити работает дайвинг-центр. Аквариум, в который погружаются дайверы - главный морской танк, в нем проживают скаты, несколько видов акул, черепахи, барракуды, рыба-наполеон и другие экзотические животные. Океанариум расположен по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.
Сафари-парки в Подмосковье
Сафари-парк «Изумрудный лес» (Фото: safaripark.msk.ru)
Сафари-парк «Изумрудный лес»
В этом месте вы сможете наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным. В парке на территории более 40 Га проживают более 45 видов животных. В «Изумрудном лесу» можно увидеть альпак, шотландских коров, лис, енотов, страусов, сурикатов (в летний период) белок и других животных. Также там обитают кенгуру, верблюды, лани, зубры, северные олени, бизоны и ламы. Парк расположен по адресу: Московская область, Клинский р-н, вблизи п. Нарынка.
Парк львов «Земля Прайда»
На территории более 5 Га проживают редчайшие белые и желтые львы, сервалы, верблюды и другие животные. У каждого питомца своя история, ведь в парк они попадают при разных обстоятельствах, но никто из них не был специально изъят из дикой природы. Парк расположен по адресу: Россия, Московская область, 46Н-03863.
Этнопарк «Кочевник»
Это уникальный этнографический проект на свежем воздухе, предлагающий всем желающим погрузиться в мир аутентичных жилищ, быта, традиций и культуры кочевых народов из различных стран. Здесь можно увидеть калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, осликов, оленей, барашков и овечек, коз, гусей, а также северных ездовых собак — аляскинских маламутов. Этнопарк расположен по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково.
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Елена Генералова