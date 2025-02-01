Зоопарки в Подмосковье: где можно посмотреть на животных в Московской области

Мошенники адаптируют свои методы под актуальные жизненные события, в том числе стараясь вызвать положительные эмоции, и тем самым втираются жертве в доверие и получают от нее необходимое. Таким образом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин прокомментировал информацию о том, что аферисты стали рассылать APK-файлы с троянцами под видом приглашений на свадьбу.