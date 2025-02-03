При тушении пожара в Балашихе спасли около десятка карликовых свиней

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федерального ведомства эвакуировали 10 человек во время тушения пожара в жилом доме. Помимо этого, они спасли из горевей квартиры семейство минипигов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Балашихе. О пожаре в службу экстренных вызовов 112 сообщили очевидцы. Они рассказали, что из окон первого этажа пятиэтажки идёт дым. На место были оперативно направлены работники трёх пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса, а также сотрудники федеральной противопожарной службы.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Как отметили в ведомстве, в кратчайшие сроки специалисты ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате пожара ни люди, ни животные не пострадали.
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«Прибыв на место вызова, пожарные приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей вывели 10 человек, в том числе двоих детей. Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка. Позже огнеборцы обнаружили ещё нескольких поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Как отметили в ведомстве, в кратчайшие сроки специалисты ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате пожара ни люди, ни животные не пострадали.
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Лора Луганская