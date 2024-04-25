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Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
60-летняя женщина Ольга была замужем, однако её муж постоянно отсутствовал, по этой причине он сам разрешил супруге общаться с другими мужчинами. При этом женщина должна была соблюдать следующие условия: познакомить мужа с новым избранником, всегда предупреждать супруга о встрече с любовником и никогда не оставаться у него ночевать.
Отмечается, что Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал.
В конце ноября Александр пригласил Ольгу на дачу в Новой Москве, та предупредила мужа и уехала, однако не вернулась домой ночевать. Муж созвонился с ухажёром супруги, но тот сообщил, что Ольга якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда та пропала. Женщину объявили в розыск. На даче Александра провели обыск, но никаких улик в тот период обнаружено не было.
Спустя полгода следователи снова нагрянули к Александру. На этот раз его задержали. Он сознался в своем преступлении. По его словам, он задушил Ольгу, закопал её тело на даче, после чего везде отпечатки пальцев Ольги. Оказалось, что на счету злоумышленника уже есть несколько жертв.
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Отмечается, что Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал.
В конце ноября Александр пригласил Ольгу на дачу в Новой Москве, та предупредила мужа и уехала, однако не вернулась домой ночевать. Муж созвонился с ухажёром супруги, но тот сообщил, что Ольга якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда та пропала. Женщину объявили в розыск. На даче Александра провели обыск, но никаких улик в тот период обнаружено не было.
Спустя полгода следователи снова нагрянули к Александру. На этот раз его задержали. Он сознался в своем преступлении. По его словам, он задушил Ольгу, закопал её тело на даче, после чего везде отпечатки пальцев Ольги. Оказалось, что на счету злоумышленника уже есть несколько жертв.
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Екатерина Коршунова