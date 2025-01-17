Знаменитый особняк из фильма «Один дома» продан

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Особняк, ставший культовым благодаря фильму «Один дома», официально продан за 5,5 миллионов долларов после менее чем года нахождения на рынке. Как сообщает портал TMZ, дом был выставлен на продажу в мае 2024 года с начальной ценой в 5,25 миллионов долларов.
«Знаменитый особняк из фильма «Один дома» официально продан за 5,5 миллионов долларов... после менее чем года нахождения на рынке», — говорится в сообщении.
Интересно, что в фильм попал только внешний фасад этого великолепного здания. Внутренние съёмки не состоялись из-за ограниченного пространства, создатели фильма были вынуждены построить большую двухэтажную студию внутри здания бывшей школы неподалёку.
Новый владелец может наслаждаться просторными интерьерами: в доме расположены пять спален, шесть ванных комнат, высококачественный кинотеатр и первоклассная крытая спортивная площадка. Как отмечает портал, это «идеальное место, чтобы укрыться от любых потенциальных грабителей». Знаковый дом продолжает привлекать внимание поклонников классической рождественской комедии.
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Дарья Осипова