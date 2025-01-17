Знаменитый особняк из фильма «Один дома» продан

Особняк, ставший культовым благодаря фильму «Один дома», официально продан за 5,5 миллионов долларов после менее чем года нахождения на рынке. Как сообщает портал TMZ, дом был выставлен на продажу в мае 2024 года с начальной ценой в 5,25 миллионов долларов.