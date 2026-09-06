В Роскачестве раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья
В Роскачестве раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья. Об этом пишет RT.
Корень имбиря способствует снижению уровня холестерина, нормализации артериального давления и обладает множеством других полезных качеств, которые сохраняются как в свежем, так и в маринованном состоянии. Эксперты утверждают, что он способствует увеличению выработки пищеварительных ферментов и уменьшает чувство тяжести после еды. Благодаря активным компонентам, таким как гингеролы и шогаолы, имбирь помогает подавлять газообразование и обладает противорвотным эффектом.
Кроме того, он ускоряет метаболизм, а его регулярное употребление способствует снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации артериального давления за счет расширения сосудов и улучшения кровотока. Однако маринованный имбирь, содержащий уксус, сахар и соль, не рекомендуется при язве, гастрите, гипотонии и некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, добавили в ведомстве.
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