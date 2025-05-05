«Знаю имена всех людей»: принц Гарри рассказал о готовившемся на него покушении

Принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Гарри (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Принц Гарри рассказал, что мог стать жертвой покушения. Об этом он заявил в интервью BBC.
Герцог Сассекский признался, что боится повторить судьбу матери — принцессы Дианы.
В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, будут стремиться к финансовой независимости, а жить планируют и в Великобритании, и в Канаде. В феврале 2021 года стало известно, что принц Гарри и его супруга окончательно отказались от обязанностей членов королевской семьи. Эту информацию подтвердили в Букингемском дворце.
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«Я не собираюсь делиться подробностями на данном этапе. Но я знаю имена всех людей, которые были вовлечены в этот процесс», — заявил принц Гарри.Также он обвинил британскую королевскую семью в сговоре с главами других стран.
« <…> они не только решили убрать мою охрану, но и подали сигнал каждому правительству в мире не защищать нас», — сказал принц Гарри.Напомним, что недавно он захотел оспорить решение о лишении его государственной охраны, но пока его попытки безуспешны.
В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, будут стремиться к финансовой независимости, а жить планируют и в Великобритании, и в Канаде. В феврале 2021 года стало известно, что принц Гарри и его супруга окончательно отказались от обязанностей членов королевской семьи. Эту информацию подтвердили в Букингемском дворце.
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Анастасия Чубина