«Знаю имена всех людей»: принц Гарри рассказал о готовившемся на него покушении

Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, становятся лёгкой добычей для киберпреступников, которые могут шантажировать родителей и оказывать психологическое давление на детей после вторжения в частную жизнь. Об этом предупредила д.т.н., завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.