Компания Nordgold обвинила иноагентов в жалобе жителей Путину на желтую пыль

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Золотодобывающая компания Nordgold назвала обвинения в свой адрес жителей села Тянского наслега безосновательными. Она заявила, что такие сообщения распространяются с помощью иностранных агентов. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что жители Тянского наслега пожаловались на то, что их выживают, а также на желтую химическую пыль из-за рудников золотодобывающей компании. Письмо с жалобами они направили президенту РФ.
По словам местного жителя, летом на ягель, которым питаются олени, оседает желтая, химическая пыль. Зимой весь снег тоже в ней.
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По словам местного жителя, летом на ягель, которым питаются олени, оседает желтая, химическая пыль. Зимой весь снег тоже в ней.
«Гибнет рыба, вырубается лес, «отжимаются» наши родовые места, это способствует исчезновению традиционного уклада жизни, а это прямой путь к вымиранию народа», — рассказал он.Компания ответила, что такие сообщения, содержащие безосновательные обвинения, включая прямую клевету, активно распространяются с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными в РФ.
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Дарья Осипова