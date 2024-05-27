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Компания Nordgold обвинила иноагентов в жалобе жителей Путину на желтую пыль

27 мая 2024, 11:58
Фото: Istockphoto / Oat_Phawat

Фото: Istockphoto / Oat_Phawat

Золотодобывающая компания Nordgold назвала обвинения в свой адрес жителей села Тянского наслега безосновательными. Она заявила, что такие сообщения распространяются с помощью иностранных агентов. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что жители Тянского наслега пожаловались на то, что их выживают, а также на желтую химическую пыль из-за рудников золотодобывающей компании. Письмо с жалобами они направили президенту РФ.

По словам местного жителя, летом на ягель, которым питаются олени, оседает желтая, химическая пыль. Зимой весь снег тоже в ней.



«Гибнет рыба, вырубается лес, «отжимаются» наши родовые места, это способствует исчезновению традиционного уклада жизни, а это прямой путь к вымиранию народа», — рассказал он.
Компания ответила, что такие сообщения, содержащие безосновательные обвинения, включая прямую клевету, активно распространяются с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными в РФ.

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#рф
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова могут освободить из СИЗО
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова доставили в суд
27 мая 2024, 12:14

Фото: РИА Новости

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова привезли в 235-й гарнизонный военный суд, где в понедельник, 27 мая, будет рассмотрено ходатайство о смягчении меры пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об освобождении Попова из СИЗО и переводе под домашний арест. Генерал находится в зале без наручников. Суд принял решение провести заседание в закрытом режиме. Прессу вывели из помещения.

Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.

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#сво
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«Беречь себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 мая по 2 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 27 мая по 2 июня
27 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Peach_iStock

В деловой сфере вероятно заключение выгодных сделок и успешное решение спорных вопросов. В любви благоприятно найти общие темы для бесед. Хорошо быть единомышленниками и поддерживать друг друга. В вопросах здоровья нужно беречь себя от холода, не перемерзать. Осторожнее быть с кондиционерами. Из рациона питания надо исключить холодные блюда и напитки.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 27 мая по 2 июня.

Овна переполнит энергия. Ему надо все свои дела выполнять с удовольствием и браться только за то, ему нравится.

У Тельца наступает время усиления его обаяния. Ему благоприятно совершать покупки и украшать себя.

Близнецов ждут озарения. Они смогут сгенерировать новые идеи, которые лучше записать в деталях.

Раку надо обратить внимание на свои сны. Они будут вещими. Их лучше разгадать и запомнить.

Лев станет притягательным. У него будет хорошее самочувствие и авантюрное настроение.

Деве надо быть сосредоточенной и не отвлекаться. Пустые встречи лучше избегать.

Весы могут рассчитывать на начало долговременного сотрудничества и упрочнения своего положения в обществе.

Скорпиону важно проявить дипломатию и такт. Ему надо искать взаимную выгоду и избегать разлада в личной жизни, в деловой сфере.

Стрельцу надо поддерживать приподнятое настроение и исключить самокритику. Ему надо чётко знать свои сильные стороны и положительные качества характера.

Козерог может рассчитывать на прибыль и увеличение дохода. У него усилится чувство юмора, и он весло проведёт время.

Водолей поймает удачу. Ему поможет стратегический подход и любознательность.

Рыбам нужно улучшать свою жизнь. Им сопутствует успех и у них открываются новые возможности.

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Фестиваль семейных традиций в Химках объединил более 500 участников
27 мая 2024, 11:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фестиваль-конкурс семейных традиций и народного промысла «Моя большая дружная семья» прошёл в Химках у храма Богоявления Господня. Он собрал более 500 участников из разных городских округов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Старт мероприятию дали глава Химок Дмитрий Волошин, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, а также благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин.
«В этот раз фестиваль приурочен к Году семьи, который объявил наш президент. Семейные ценности и преемственность поколений – основа благополучного общества. Задача – делать всё, чтобы наша многогранная, великая страна развивалась. Вместе, одной большой дружной семьёй, мы сможем этого добиться», – обратился к присутствующим Волошин.
Фестиваль приурочили ко Дню славянской письменности и культуры.

Благословенными грамотами епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла за подвиг многодетности и сохранение христианских семейных ценностей наградили 12 семей, воспитывающих пять и более детей.

На фестивале прошли фотовыставки «Семейные традиции», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с демонстрацией работ семей, спортивные состязания семейных команд, конкурс семейных рецептов. Перед собравшимися выступили детский сводный хор, хор Свято-Данилова и Донского монастырей.

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#московская область
#религия
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В Раменском строят современный ЖК для переселенцев из аварийного жилья
27 мая 2024, 10:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Раменском строят современный ЖК для переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Из аварийного жилья переселят порядка 62 человек в новый в ЖК «G3 Театральный».

На объекте полностью завершили монолитные работы.

«На данный момент в жилом комплексе идут работы по устройству кладки наружных и внутренних стен, прокладке наружных сетей водоснабжения. Также завершаются работы по гидроизоляции и обратной засыпки цокольного этажа. В ближайшее время начнется укладка кровли домов», — поделились в министерстве.

Для комфортной жизни граждан на территории ЖК также построят детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины, а дворы облагородят зонами отдыха с беседками и игровыми площадками.

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#жк
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В Подмосковье опубликована интерактивная карта отключений горячей воды
27 мая 2024, 10:28

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье организовали информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
По ссылке опубликована интерактивная карта коммунальных услуг. Чтобы получить необходимую информацию, в адресной строке нужно указать адрес проживания. Там же можно подписаться на telegram-бот и рассылку уведомлений по электронной почте, найти контакты управляющей компаний, ресурсоснабжающей организации, отправить обращение в администрацию городского округа.

В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому плановые отключения горячей воды стартовали уже в мае.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Проведём ремонт систем теплоснабжения, обновим оборудование котельных. Наша задача – опережающими темпами провести гидравлические испытания на теплосетях, чтобы определить узкие места и оперативно заменить их. Это позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением в предстоящий отопительный период», – пояснил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Он обавил, что ежегодная профилактика необходима, чтобы хорошо подготовиться к следующему отопительному периоду, избежать аварий и утечек.

Завершить плановые отключения горячей воды в Московской области должны до 31 августа.

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#подмосковье
#московская область
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Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране
27 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/AdrianHancu

Армянская полиция задержала 67 протестующих, перекрывавших улицы и дороги по всей стране, пишет ТАСС со ссылкой на местное МВД.
По данным ведомства, эти сведения актуальны на 07:55 мск. Задержанные не подчинились требованиям полиции.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала десятки граждан после попытки блокировать улицу Абовяна.

Акции протеста также привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Граждан на протесты призвал выйти лидер оппозиционного движения, архиепископ Баграт Галстанян. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване.

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#армения
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Педагог из Пушкино стала призером конкурса «Учитель-дефектолог России — 2024»
27 мая 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Учитель-дефектолог из Пушкино стала призером регионального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В региональном этапе принимали участие 63 специалиста со всей Московской области.

«Городской округ Пушкинский представляла Татьяна Александровна Мотявина. Татьяна Александровна достойно прошла все испытания и заняла третье место в номинации «Дефектолог года. Поздравляем Татьяну Александровну!», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что Татьяна работает учителем-дефектологом в МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №1».

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#ивантеевка
#городской округ
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В Нижегородской области пройдёт форум для предпринимателей «Территория Ритма»
27 мая 2024, 09:45

Фото: iStock/DragonImages

В Нижегородской области пройдёт инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма», об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Форум будет проходить с 5 по 8 сентября.

«Форум предназначен для людей от 18 лет и старше (в том числе с инвалидностью), инклюзивных семей и семейных пар, где один из супругов является участником специальной военной операции, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Форум является масштабным мероприятием и успешной практикой, где активные молодые люди обучаются социальному предпринимательству», — уточнили в пресс-службе.

Отбор претендентов на участие в форуме будет проходить на конкурсной основе. Заявку можно подать до 10 июля 2024. Подробнее о форуме и о том, как стать его участником, можно узнать на официальном сайте http://территорияритма.рф/.

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#предприниматели
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Новый автомобильно-пешеходный мост появится в Балашихе
27 мая 2024, 09:25

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Пехра» возводят автомобильно-пешеходный мост. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящий момент на объекте уже произвели бетонирование и гидроизоляция конструкций. Работники начали подготовку выравнивающего слоя.

«Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары. Закончить все ремонтные работы планируется в третьем квартале 2024 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и жителям станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города.

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