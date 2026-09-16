«Золотое яблоко» объяснило претензию к автору поста о ценах на парфюм

16 сентября 2026, 12:23

Фото: iStock/Zolnierek

Медиаюрист Михаил Хохолков считает, что досудебная претензия «Золотого яблока» к микроблогеру стала способом предложить автору публикации урегулировать спор без обращения в надзорные органы. Поводом стал пост в Threads*, где пользовательница сравнила стоимость духов у ритейлера и в другом магазине, сопроводив запись ссылкой на его сайт.