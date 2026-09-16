«Золотое яблоко» объяснило претензию к автору поста о ценах на парфюм
Медиаюрист Михаил Хохолков считает, что досудебная претензия «Золотого яблока» к микроблогеру стала способом предложить автору публикации урегулировать спор без обращения в надзорные органы. Поводом стал пост в Threads*, где пользовательница сравнила стоимость духов у ритейлера и в другом магазине, сопроводив запись ссылкой на его сайт.
В беседе со СМИ2 Хохолков отметил, что претензия могла стать напоминанием о необходимости соблюдать рекламное законодательство. Если компания увидела очевидное нарушение, она вправе направить обращение в ФАС, где специалисты оценят содержание публикации и достоверность приведенных сведений.
Автор поста рассказала, что после размещения записи получила от сети досудебную претензию. В публикации она положительно отзывалась о менее известном продавце и указывала, что парфюм там стоит дешевле. Запись на некоторое время исчезла из ленты, затем вновь появилась — это следовало из уведомлений самой платформы.
В пресс-службе «Золотого яблока» заявили, что текст содержал признаки рекламного размещения. Среди них компания назвала хвалебные формулировки, ссылку на ресурс продавца и акцент на его преимуществах. Ритейлер сообщил, что предпочитает решать такие вопросы во внесудебном порядке и готов признать ошибку, если его позиция окажется необоснованной.
В компании добавили, что авторы подобных публикаций нередко продвигают товары или магазины, используя известные бренды для привлечения аудитории. После обращения со стороны правообладателя пользователи, как правило, сами удаляют спорный контент.
Хохолков обратил внимание на отдельный риск: признание поста рекламой может повлечь ответственность за ее размещение в запрещенной в России социальной сети. Реклама на таких площадках запрещена российским законодательством.
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