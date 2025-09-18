Трамп объявил антифашистов США террористами и призвал к расследованию их финансирования
Президент США Дональд Трамп заявил о признании движения антифашистов террористической организацией и выразил необходимость тщательного расследования их финансовых источников. Об этом пишет ТАСС.
По словам Трампа, он «рад сообщить» о решении признать движение «Антифа» крупной террористической структурой. В социальной сети Truth Social он отметил, что также рекомендует провести всестороннее расследование источников финансирования антифашистского движения.
Ранее в 2019 году Трамп уже рассматривал возможность их официального признания террористами.
Стоит подчеркнуть, что в США движение «Антифа» не является централизованной организацией, а термин используется для обозначения различных антифашистских групп.
