Мелания и Дональд Трамп спят раздельно в Виндзорском замке
Политолог Панкратов объяснил охлаждение в отношениях Трампа с супругой
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания во время государственного визита в Великобританию проживали в отдельных спальнях Виндзорского замка, используя привезенное из Америки постельное белье.
По данным The Daily Beast, супруги сознательно избегали совместного проживания, несмотря на наличие более 1000 комнат в замке. Мелания последовательно игнорировала попытки мужа установить физический контакт, включая знаменитые эпизоды «отшлепывания руки» во время публичных мероприятий.
Политолог Руслан Панкратов в комментарии aif.ru охарактеризовал поведение первой леди как «изощренную систему пассивного сопротивления».
«Отстранение Мелании — это адаптация к нарциссизму Трампа. Ее знаменитое закатывание глаз демонстрирует женщину, которая больше не пытается скрывать истинное отношение к роли президентской супруги», — пояснил эксперт.Примечательно, что Трамп публично привлекал жену к теме урегулирования конфликта на Украине, однако эксперты расценивают это как политтехнологический прием для смягчения имиджа президента.