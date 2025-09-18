Мелания и Дональд Трамп спят раздельно в Виндзорском замке

18 сентября 2025, 04:05

Политолог Панкратов объяснил охлаждение в отношениях Трампа с супругой

Мелания и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания во время государственного визита в Великобританию проживали в отдельных спальнях Виндзорского замка, используя привезенное из Америки постельное белье.





По данным The Daily Beast, супруги сознательно избегали совместного проживания, несмотря на наличие более 1000 комнат в замке. Мелания последовательно игнорировала попытки мужа установить физический контакт, включая знаменитые эпизоды «отшлепывания руки» во время публичных мероприятий.



Политолог Руслан Панкратов в комментарии aif.ru охарактеризовал поведение первой леди как «изощренную систему пассивного сопротивления».





«Отстранение Мелании — это адаптация к нарциссизму Трампа. Ее знаменитое закатывание глаз демонстрирует женщину, которая больше не пытается скрывать истинное отношение к роли президентской супруги», — пояснил эксперт.