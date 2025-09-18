Популярное в США шоу приостановят из-за слов о смерти Кирка

18 сентября 2025, 09:58

Deadline: вечернее ток-шоу Джимми Киммела приостановят из-за его слов о Кирке

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Показ американской телепередачи «Jimmy Kimmel Live!», ведущим которой является Джимми Киммел, приостановят на неопределенный срок из-за его высказываний о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя ABC.





Киммел предположил, что убийца Кирка мог быть связан со сторонниками президента Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») в использовании трагедии для получения политических выгод.

«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — сказал собеседник издания.