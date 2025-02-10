Золотой лифт и полгода в изоляции: что известно о новой вилле Зеленского, купленной за 14,2 миллиона евро, принадлежавшей Гитлеру

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Недавно появилась информация о приобретении Владимиром Зеленским виллы, некогда принадлежавшей Адольфу Гитлеру. Эта резонансная сделка касается знаменитого Кельштайнхауса, более известного как «Орлиное гнездо», расположенного на живописной горной вершине в Верхней Баварии.
Интересно, что переход этой исторической постройки к Зеленскому произошел еще полтора месяца назад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Согласно информации от западных источников, стоимость сделки составила впечатляющие 14,2 миллиона евро. Однако не только цена вызывает интерес — сама судьба Кельштайнхауса теперь под вопросом. Вилла, обладающая статусом памятника архитектуры II степени, может стать закрытым частным владением, что означает, что доступ для туристов к этому историческому объекту может быть закрыт.
В те времена вся территория вокруг Кельштайнхауса была окружена строгими мерами безопасности. На подступах дежурили посты охраны, а сам объект стал частью нацистской «запретки». Гитлер, однако, не часто навещал свою альпийскую резиденцию. Исследователи расходятся во мнениях о количестве его визитов — от пяти до тринадцати. Возможно, фюрер просто не хотел тратить время на длительную поездку из Берлина в эти живописные края, а также боялся опасных серпантинов горной дороги.
Несмотря на редкие визиты, Гитлер использовал Кельштайнхаус для приема высокопоставленных иностранных гостей, стремясь впечатлить их красотой природы и уникальностью своего дома, построенного на почти неприступной вершине.
В начале 1950-х годов комплекс был передан правительству Федеральной земли Бавария. В условиях массовой денацификации в Германии возникли идеи о сносе бывшей гитлеровской резиденции. Однако местные власти сначала не нашли средств для этого, а затем решили, что гораздо выгоднее превратить это историческое здание в привлекательный туристический объект. Таким образом, Кельштайнхаус, переживший бурные времена, стал символом новой эпохи.
Чтобы добраться до «Гнезда», туристам не обойтись без специальных автобусов, которые регулярно отправляются от автостанции в Берхтесгадене. Билет на поездку туда и обратно стоит чуть более 30 евро — сумма, которая может показаться немалой, но в нее включены все этапы путешествия к заветной вилле.
Автобус довозит пассажиров до промежуточной площадки, расположенной более чем на 100 метров ниже самого «Орлиного гнезда». Оттуда начинается захватывающее путешествие через длинный тоннель, пробитый в скале, который ведет к шахте знаменитого «золотого» лифта. Это название он получил благодаря своей внутренней отделке: стены лифта покрыты полированными латунными пластинами, сверкающими как драгоценный металл.
Подъем на высоту почти 130 метров занимает всего около 40 секунд. И вот, после этого захватывающего «восхождения», туристы оказываются у Кельштайнхауса — на высоте 1834 метра над уровнем моря. Виды отсюда просто завораживают: горные пейзажи, простирающиеся до горизонта, открывают перед посетителями величие природы.
Само здание когда-то было обустроено как рестораны, где можно было насладиться не только великолепной кухней, но и атмосферой, пропитанной историей.
Таким образом, возможна длительная изоляция от внешнего мира, что ставит под сомнение целесообразность инвестиций в такую проблемную недвижимость. Возможно, такие условия не оправдают ожиданий владельца.
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Орлиное гнездо«Орлиное гнездо» было построено в конце 1930-х годов как один из главных подарков нацистской партии своему вождю к его 50-летию. Этот альпийский комплекс, несмотря на ужасные события Второй мировой войны, практически не пострадал и долгое время находился в госсобственности ФРГ, привлекая туристов со всего мира.
ПродажаСодержание этого уникального здания стало непосильным бременем для государства. Расходы на его обслуживание значительно возросли и превысили доходы от туристического бизнеса. В результате было принято решение о продаже «Орлиного гнезда».
«Из-за большого количества государственных субсидий, необходимых для обеспечения его текущей работы, это был только вопрос времени, когда он поступит в продажу», — пояснил один из руководителей агентства недвижимости Free State Bayern Герхард Райхель.
Фото: istockphoto/A-Tom
Новый собственник22 декабря 2024 года в Мюнхене был подписан договор о продаже знаменитого Кельштайнхауса. Новым владельцем исторической виллы стала компания San Tomaso SRL, зарегистрированная в Италии. Эта фирма, как стало известно, управляет зарубежной недвижимостью украинского президента Владимира Зеленского.
Согласно информации от западных источников, стоимость сделки составила впечатляющие 14,2 миллиона евро. Однако не только цена вызывает интерес — сама судьба Кельштайнхауса теперь под вопросом. Вилла, обладающая статусом памятника архитектуры II степени, может стать закрытым частным владением, что означает, что доступ для туристов к этому историческому объекту может быть закрыт.
Некоторые подробности об «Орлином гнезде»«Орлиное гнездо» — это не просто архитектурный шедевр, а символ сложной и мрачной истории. Проект виллы был разработан архитектором Р. Фиком по поручению Мартіна Бормана. Строительство, несмотря на сложные условия, завершилось всего за год: к 1938 году вилла и протянувшаяся к ней извивающаяся дорога длиной 6,5 километров с несколькими тоннелями были готовы. Официально резиденция была подарена Адольфу Гитлеру 20 апреля 1939 года.
В те времена вся территория вокруг Кельштайнхауса была окружена строгими мерами безопасности. На подступах дежурили посты охраны, а сам объект стал частью нацистской «запретки». Гитлер, однако, не часто навещал свою альпийскую резиденцию. Исследователи расходятся во мнениях о количестве его визитов — от пяти до тринадцати. Возможно, фюрер просто не хотел тратить время на длительную поездку из Берлина в эти живописные края, а также боялся опасных серпантинов горной дороги.
Несмотря на редкие визиты, Гитлер использовал Кельштайнхаус для приема высокопоставленных иностранных гостей, стремясь впечатлить их красотой природы и уникальностью своего дома, построенного на почти неприступной вершине.
Фото: istockphoto/Jaime Moehring
В руках американцевВ последние дни Второй мировой войны союзники пытались бомбить район, где находилась резиденция Гитлера, полагая, что он скрывается там. Однако взрывы прогремели в стороне, и вилла осталась невредимой. После победы «Орлиное гнездо» оказалось в руках американцев, которые разместили там свой военный штаб.
В начале 1950-х годов комплекс был передан правительству Федеральной земли Бавария. В условиях массовой денацификации в Германии возникли идеи о сносе бывшей гитлеровской резиденции. Однако местные власти сначала не нашли средств для этого, а затем решили, что гораздо выгоднее превратить это историческое здание в привлекательный туристический объект. Таким образом, Кельштайнхаус, переживший бурные времена, стал символом новой эпохи.
Золотой лифт«Орлиное гнездо» — одна из самых труднодоступных локаций в этом живописном уголке Альп. Дорога к нему — настоящее испытание даже для опытного водителя. Проложенные в конце 1930-х годов 6,5 километров горной трассы полны крутых поворотов и сложных участков, где погодные условия могут внезапно усложнить путь.
Чтобы добраться до «Гнезда», туристам не обойтись без специальных автобусов, которые регулярно отправляются от автостанции в Берхтесгадене. Билет на поездку туда и обратно стоит чуть более 30 евро — сумма, которая может показаться немалой, но в нее включены все этапы путешествия к заветной вилле.
Автобус довозит пассажиров до промежуточной площадки, расположенной более чем на 100 метров ниже самого «Орлиного гнезда». Оттуда начинается захватывающее путешествие через длинный тоннель, пробитый в скале, который ведет к шахте знаменитого «золотого» лифта. Это название он получил благодаря своей внутренней отделке: стены лифта покрыты полированными латунными пластинами, сверкающими как драгоценный металл.
Подъем на высоту почти 130 метров занимает всего около 40 секунд. И вот, после этого захватывающего «восхождения», туристы оказываются у Кельштайнхауса — на высоте 1834 метра над уровнем моря. Виды отсюда просто завораживают: горные пейзажи, простирающиеся до горизонта, открывают перед посетителями величие природы.
Само здание когда-то было обустроено как рестораны, где можно было насладиться не только великолепной кухней, но и атмосферой, пропитанной историей.
Фото: istockphoto/bizoo_n
НеудобстваПриобретя «Орлиное гнездо», Зеленский может столкнуться с рядом неудобств. Сезонность доступа к этому месту ограничена — оно открыто лишь полгода в году из-за суровых метеорологических условий. Зимой и в период ненастья дорога к резиденции закрыта, а летом погода может резко меняться, что также приводит к временным закрытиям.
Таким образом, возможна длительная изоляция от внешнего мира, что ставит под сомнение целесообразность инвестиций в такую проблемную недвижимость. Возможно, такие условия не оправдают ожиданий владельца.
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