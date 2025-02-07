Владимир Зеленский
США перестали публично общаться с Владимиром Зеленским, так как приняли решение закрыть проект «Украина». Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Зеленский начал понимать, что Соединенные Штаты готовятся закрыть проект "Украина". Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа», — отметил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Он также обратил внимание еще на один тревожный сигнал для Зеленского со стороны США: спецпосланник американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил о необходимости провести президентские выборы на Украине. Меркурис пояснил, что когда Вашингтон говорит о выборах, то фактически это означает, что главе киевского режима пора покинуть свой пост.
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