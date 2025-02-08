Владимир Зеленский
Владимир Зеленский хочет развязать войну между Россией и США на территории Украины, чтобы как можно дольше удержаться у власти. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя слова советника Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киеву было бы намного лучше, если бы РФ и Штаты столкнулись на поле боя.
«Он осознает, что без продолжения больших боевых действий киевский режим не устоит. <…> Прекращение боевых действий чревато прекращением политической деятельности и, возможно, даже жизни главаря киевского режима. Соответственно, с политической сцены Украины уйдет и его ближайшее окружение, в том числе и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк», — пояснил аналитик в беседе с «Известиями».В то же время профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина прокомментировала интерес президента США Дональда Трампа к украинским редкоземельным металлам. В разговоре с RT эксперт отметила, что Киев готов на любые условия, лишь бы получить финансовую поддержку.
«В общем, в данном случае украинцы готовы принять всё, что им предлагают, только дайте им денег, вот у них такая позиция. В принципе, с украинским правительством нельзя заключать никаких сделок, ни по какому вопросу абсолютно. Их легитимность основана только на западных деньгах и западной поддержке», — подчеркнула Еремина.Читайте также:
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