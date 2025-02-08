Стало известно, на что хочет пойти Зеленский ради удержания власти

Владимир Зеленский хочет развязать войну между Россией и США на территории Украины, чтобы как можно дольше удержаться у власти. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя слова советника Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киеву было бы намного лучше, если бы РФ и Штаты столкнулись на поле боя.