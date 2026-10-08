Россиянам назвали защищающий от диабета объем талии

08 октября 2026, 18:42

Терапевт Чернышова: Риск диабета ниже у женщин с талией не более 80 сантиметров

Фото: iStock/huettenhoelscher

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каком объеме талии риск диабета у человека ниже. Об этом пишет aif.ru.