Россиянам назвали защищающий от диабета объем талии
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каком объеме талии риск диабета у человека ниже. Об этом пишет aif.ru.
По словам специалиста, объем талии, который помогает избежать диабета, не должен превышать 80 сантиметров у женщин и 100 сантиметров у мужчин. Она отметила, что превышение этих показателей свидетельствует о наличии висцерального жира на внутренних органах.
Кроме того, Чернышова рекомендовала поддерживать индекс массы тела в норме. Терапевт подчеркнула, что он не должен быть выше 25.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала норму сахара в крови у пожилых людей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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