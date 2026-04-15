Паук залез в ухо спящей женщине и прожил неделю у барабанной перепонки
В Ивано-Франковске (Украина) паук залез в ухо местной жительницы, когда та спала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Членистоногий добрался до барабанной перепонки и поселился внутри. Диверсант прожил в голове женщины почти неделю. Всё это время пациентка испытывала сильную головную боль и чувствовала постоянное копошение в ухе.
Врачи извлекли паука только спустя несколько дней после обращения женщины к специалистам. Медики подтвердили, что незваный гость не повредил слуховой орган, но доставил хозяйке серьёзный дискомфорт.
